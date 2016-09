La gentrificazione a Berlino e altri audiodocumentari da ascoltare a Ferrara

La rassegna Mondoascolti presenta ogni anno sei audiodocumentari selezionati da Jonathan Zenti tra le migliori produzioni radiofoniche internazionali. Il filo conduttore di quest’anno è il modo in cui le persone costruiscono la propria memoria, attraverso le storie che rintracciano nel loro passato come fondamenta per il loro futuro.

Dal 30 settembre al 2 ottobre, nelle sale dell’imbarcadero del castello Estense, Mondoascolti presenta sei lavori provenienti da Europa e Stati Uniti: la gentrificazione selvaggia di Berlino, dove solo i ricchi possono permettersi di sembrare poveri; dal Belgio il lungo racconto dello sgretolarsi di un corpo per una malattia degenerativa; l’annodarsi di una comunità della provincia francese intorno all’utilizzo comune di eroina; il sogno di partire dalla Danimarca per Marte; dagli Stati Uniti la storia della curiosità nei rapporti di vicinato; dall’Italia, un viaggio a Santarcangelo di Romagna alla ricerca di una voce conosciuta a Rimini vent’anni fa.