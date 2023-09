Teheran, luglio 2007: Reyhaneh Jabbari, 19 anni, viene condannata a morte per aver ucciso l’uomo che aveva tentato di violentarla. Grazie a video registrati di nascosto dai familiari, alle loro testimonianze e alle lettere scritte da Reyhaneh in carcere, il film ripercorre la sua storia, diventata un simbolo della lotta per i diritti delle donne anche oltre i confini dell’Iran.In persiano, con sottotitoli in italianoeuro 5. Compra il biglietto