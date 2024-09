giornalista britannicoLe partite amichevoli in giro per il mondo, i viaggi in jet privati di dirigenti e giocatori, le sponsorizzazioni delle industrie di combustibili fossili: l’impatto ambientale dello sport più popolare del mondo, il calciogiornalista tedesco statunitenseL’Unione europea sostiene progetti per catturare le emissioni industriali di anidride carbonica come uno dei mezzi principali della lotta al cambiamento climatico. Ma se questi programmi multimiliardari peggiorassero il problema?giornalista italianaPer più di vent’anni chi vive vicino alle piantagioni di banane in Costa Rica è esposto ai pesticidi spruzzati dagli aerei. Perché queste sostanze vietate in Europa sono ancora usate nel sud del mondo?giornalista italianaNel 2019 l’Indonesia è stata la terza importatrice mondiale di paraquat, un potente diserbante prodotto in Europa. Un viaggio nel Borneo indonesiano per verificare gli effetti del suo uso nelle monocolture intensive di palma da oliogiornalista italianoChe fine fanno le migliaia di tonnellate di rifiuti tessili, provenienti soprattutto dall’Italia e dalla Germania, che ogni anno vengono contrabbandate in Romania e in Bulgaria?PresentaJournalismfund EuropeAccompagnamento musicale diIn italiano e inglese, traduzione simultanea. Grazie al contributo di Journalismfund Europe