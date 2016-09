Il concerto dell’Orchestra Senzaspine a Ferrara

L’Orchestra Senzaspine è un’orchestra autogestita formata da quasi 200 giovani musicisti che hanno meno di trentacinque anni. Senzaspine perché l’arte, dalla classica alla contemporanea, non punge, non deve spaventare e può essere colta e apprezzata da chiunque.

Oggi l’Orchestra offre occasioni di lavoro ai musicisti e promuove attività di sensibilizzazione all’ascolto come il flash mob Conduct us. Oltre ai concerti sinfonici e cameristici, l’attività dei Senzaspine, che include anche un coro e un coro di voci bianche, comprende audizioni, performance, momenti di formazione, incontro e contaminazione tra le arti, competizioni per i giovani talenti, progetti per le scuole.

La sede dell’Orchestra è il Mercato Sonato, a Bologna. Il progetto ha il sostegno del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell’Ibc della regione Emilia-Romagna, con il contributo di partner privati.