I bambini del futuro

Capisco bene perché le persone vogliano avere dei bambini e una famiglia, che lo facciano in una relazione tradizionale, una omosessuale o da genitori single. Adottare un bambino o accogliere un bambino in affido, affrontare la burocrazia e dover dimostrare di avere le motivazioni e risorse necessarie può sembrare difficile a molti e non rappresentare un’opzione per tutti.