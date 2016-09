Gli abitanti di Calais chiedono lo sgombero del campo profughi francese. Trasportatori, agricoltori e commercianti protestano e minacciano di bloccare il porto di Calais, nel nord della Francia, se non sarà sgomberato il campo profughi dove si trovano al momento circa novemila persone, in attesa di provare ad attraversare la Manica per entrare nel Regno Unito.