Nel discorso sullo stato dell’Unione europea Jean-Claude Juncker parla di crisi esistenziale. Il presidente della commissione ha pronunciato a Strasburgo l’annuale discorso sullo stato dell’Unione. Secondo Juncker la situazione non è rosea, poco o nulla è cambiato in meglio rispetto a un anno fa ma ha voluto sottolineare che la sopravvivenza dell’Unione non è in discussione nonostante l’imminente uscita del Regno Unito. Ha inoltre affermato che l’Unione deve costituire un quartier generale unico per la difesa che operi in collaborazione con la Nato.