Un ragazzo nero di 13 anni è stato ucciso dalla polizia in Ohio. Tyree King era in possesso di una pistola ad aria compressa ed è stato ucciso la sera del 14 settembre a Columbus da un agente bianco che aveva risposto a una chiamata per rapina. Inutile il ricovero d’urgenza in ospedale. Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta sul decesso e il poliziotto è stato temporaneamente sospeso dal suo incarico.