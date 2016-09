La polizia uccide un nero in North Carolina, scontri con i manifestanti. Diversi poliziotti statunitensi sono rimasti feriti la sera del 20 settembre in seguito agli scontri con dei contestatori a Charlotte. La tensione è alta in città dopo che l’afroamericano Keith Lamont Scott, 43 anni, è stato ucciso da un poliziotto nero durante una perquisizione per strada. Nelle ore precedenti un’altra manifestazione si è tenuta a Tulsa, in Oklahoma, per protestare contro la morte di un altro nero ucciso dalla polizia, Terence Crutcher.