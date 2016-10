Il procuratore generale di New York ordina alla fondazione Trump di interrompere le raccolte fondi. Il procuratore Eric T. Schneiderman ha scritto una lettera in cui chiede alla fondazione benefica di Donald Trump, candidato repubblicano alla presidenza statunitense, di interrompere le sue raccolte fondi nello stato di New York, perché nel 2016 ha operato senza fornire la documentazione necessaria.