Il parlamento sudcoreano approva la destituzione della presidente Park Geun-hye. La mozione per avviare il processo di destituzione è stata approvata con 234 voti a favore e 56 contrari. Park Geun-hye è coinvolta in uno scandalo di corruzione e nelle ultime settimane migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiederne le dimissioni. La presidentessa conserverà la sua carica, ma sarà sospesa per sei mesi, fintanto che la corte costituzionale avrà deciso se convalidare la destituzione approvata dal parlamento.