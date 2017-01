Una coalizione di paesi dell’Africa occidentale si prepara per intervenire militarmente in Gambia. La Nigeria e altri paesi dell’Africa occidentale stanno organizzando una coalizione militare per intervenire in Gambia, se il presidente Yahya Jammeh continuerà a rifiutarsi di lasciare la carica ad Adama Barrow, che lo ha battuto alle recenti elezioni. Barrow, il cui insediamento è previsto per il 19 gennaio 2017, attualmente si trova in Senegal.