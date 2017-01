Il coraggio di essere antagonista in Cina

È condivisibile una protesta contro la violenza sessuale su sei bambine da parte del preside di una scuola? Non nella provincia cinese dello Hainan, se l’accusato è un uomo potente del luogo e a capeggiare la contestazione è l’instancabile attivista Ye Haiyan, ex prostituta già impegnata nella difesa della sua categoria, ben nota ai servizi di sicurezza.

Hooligan Sparrow di Nanfu Wang, presentato in decine di festival e uscito in dvd negli Stati Uniti, la segue durante mesi di sorveglianza, interrogatori, minacce e arresti, in un documento inquietante sulla repressione, la corruzione e i diritti violati.