Per la strage di Viareggio sono stati condannati i vertici delle ferrovie

Nelle prime ore morirono 11 persone a causa dell’esplosione e dei crolli, ma nei giorni successivi il bilancio salì a 32 morti, soprattutto a causa delle gravi ustioni riportate dalle vittime. Tra i morti, diversi dei quali stranieri, c’erano anche dei bambini. I feriti furono in tutto 26. I due macchinisti del treno riuscirono a mettersi in salvo. In seguito all’incidente, circa mille residenti furono costretti ad abbandonare le loro case e cento di loro persero definitivamente la propria abitazione.

L’incidente e le vittime La strage di Viareggio è stato uno dei più gravi incidenti ferroviari nella storia d’Italia. Il 29 giugno 2009 alle 23.48 un treno merci carico di gpl in viaggio da Trecate (Novara) a Gricignano di Aversa (Caserta) deragliò nei pressi della stazione della città toscana. Il gas fuoriuscì da una cisterna, dando fuoco alle case di via Ponchielli che erano proprio attaccate alla ferrovia.

Mauro Moretti, ex amministratore delegato delle Ferrovie dello stato, e Michele Mario Elia, ex amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, sono stati condannati in primo grado a sette anni per la strage ferroviaria di Viareggio. Sette anni anche all’ex amministratore delegato di Trenitalia Vincenzo Soprano.

Le cause

La causa dell’incidente, secondo i periti della procura di Lucca e il ministero italiano dei trasporti, sarebbe stato “il cedimento strutturale di un assile del primo carrello del primo carro cisterna del convoglio”. L’assile è l’asse d’acciaio che collega due ruote di un treno. Il treno sarebbe uscito dai binari in seguito a una “cricca”, cioè una frattura dell’asse, dovuta probabilmente all’usura. Secondo questa interpretazione, quindi, chi si occupava della manutenzione, cioè la Jungenthal, avrebbe dovuto accorgersi che l’asse stava per rompersi e sostituirlo.

Riguardo alla rottura della cisterna, secondo l’accusa ci sarebbe una responsabilità delle ferrovie italiane. Secondo i periti della procura di Lucca e la commissione del ministero dei trasporti, la cisterna si sarebbe squarciata a causa dell’urto contro un picchetto di regolazione della curva, una sporgenza che viene usata per fare i controlli sui binari.

In una circolare del 2001, la Rete ferroviaria italiana si era impegnata a eliminare questi picchetti, considerati obsoleti e pericolosi, per sostituirli con una procedura di controllo informatico. Nel 2009 però, al momento dell’incidente, questa sostituzione era avvenuta solo sulle linee ad alta velocità.

Le Ferrovie dello stato non sono d’accordo con questa versione dei fatti e sostengono invece che lo squarcio nella cisterna sia stato dovuto allo scontro con un pezzo dello scambio.

L’accusa aveva chiesto 16 anni per Mauro Moretti, ma la condanna è stata dimezzata dal tribunale. Come hanno spiegato i suoi avvocati, Moretti “è stato assolto come amministratore delegato delle Ferrovie dello stato, ma i giudici hanno disposto la sua condanna come ex amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana”.