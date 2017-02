Il governo britannico ha presentato il piano per l’uscita dall’Unione europea. Il 2 febbraio il ministro per la Brexit, David Davis, ha reso noto il libro bianco, un documento di 77 che conferma la volontà di Londra di abbandonare l’unione, il mercato comune e la corte di giustizia europei. La priorità, afferma il documento, è riprendere il controllo dell’immigrazione. Theresa May aveva indicato il 31 marzo come data limite per attivare l’articolo 50 del trattato di Lisbona, dopo di che ci si aspetta che i negoziati dureranno al massimo due anni.