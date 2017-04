Quasi 25mila migranti sono arrivati in Italia via mare nel 2017. Il totale delle persone che ha attraversato il Mediterraneo per raggiungere l’Europa è di 29.369 persone, dice l’Organizzazione internazionale per le migrazioni. In Italia sono stati registrati 24.513 sbarchi, in Grecia 3.856 e in Spagna altri mille. Dall’inizio dell’anno almeno 663 persone sono morte nella traversata.