Un messaggio dal cuore dell’Australia

Vien fuori che sono entrambe infermiere. Lavorano a Hermannsburg, in pieno deserto, nel mezzo del continente (e del nulla), in una comunità aborigena. Il loro racconto è così vivo e potente che, mentre parlano, lo spazio sembra allargarsi attorno a noi, e la piazza sparire. Comincio a domandarmi se il mezzo del nulla non possa corrispondere, forse, con un possibile centro di tutto.

Ricominciamo dall’inizio? Hermannsburg è stata fondata alla fine dell’ottocento da missionari luterani. Ci abitano circa 700 persone, per l’85 per cento aborigene. Poi ci sono alcuni volontari tedeschi, e insegnanti e personale medico australiano. Intorno c’è il deserto: non è piatto come sembra visto dall’alto. Le distanze sono enormi. Qualcosa che tu non puoi neanche immaginare.

A quei tempi gli aborigeni non erano riconosciuti come esseri umani, ma venivano considerati prodotti del territorio, come una pianta o un animale. Fino al 1962 non hanno potuto votare. Il progresso è stato lento. La gente che ha vissuto queste cose è ancora viva e ricorda.

Per duecento anni ci sono stati massacri, guerre, malattie portate dai colonizzatori e molti fatti vergognosi. Il cibo, le pozze d’acqua, i pozzi artesiani e perfino gli abiti consegnati agli aborigeni sono stati avvelenati. Il 90 per cento della popolazione è stata uccisa: fino a pochi decenni fa queste cose nelle scuole australiane non si potevano dire e si raccontava tutta un’altra storia.

Gli aborigeni pensano che la vita sia cominciata nel dreamtime , il tempo del sogno. Ci sono differenti storie in differenti terre di differenti clan, e luoghi sacri per donne o per uomini. Le persone possono conoscere i luoghi sacri solo dopo essere state iniziate.

L’obiettivo dei coloni era cacciare la gente via dal suo territorio, che è sacro. Gli aborigeni non definiscono se stessi indigeni, ma appunto aborigeni. Molta gente pensa che “indigeni” sia più politicamente corretto, ma loro non vogliono essere chiamati così.

I maori in Nuova Zelanda hanno combattuto insieme contro la colonizzazione anche perché avevano un’unica lingua. In Australia le distanze sono troppo grandi e ci sono troppe lingue differenti: gli aborigeni non sono mai riusciti a organizzarsi contro il coloni.

E poi ci sono il coro e la fabbrica di vasi. I vasi non vengono fatti al tornio, ma messi insieme schiacciando l’argilla con le mani, fino a ottenere forme sferiche perfette. Sono bellissimi e le decorazioni sono molto spiritose. Il coro è andato in tournée anche in Germania.

La popolazione sta crescendo. Gli anziani sono pochi ma gli aborigeni fanno figli già da giovani, quindi in media la popolazione è giovane. Si sposano secondo tradizione, e in accordo con lo skin name, che non c’entra per niente con il colore della pelle. È un complesso sistema di relazioni che, secondo diverse traiettorie, lega ogni individuo a ogni altro appartenente alla comunità; è un’idea che può confondere. Non c’entrano solo i legami di sangue, e ci sono strane regole: per esempio, le persone possono avere più di una madre. Oppure, in certe comunità, i mariti non possono parlare con la suocera, il che può essere anche una buona cosa.

Come siete state accolte dalla comunità e che cosa fate lì?

La vita nell’Australia centrale è dura, e per affrontarla devi essere forte. L’acqua o il cibo possono mancare, alle persone o agli animali. Devi anche imparare a essere tollerante.

Noi siamo partite insieme come infermiere. Non lavoriamo per il governo o per i privati, ma per una organizzazione locale aborigena, guidata da aborigeni. Ci occupiamo di malattie croniche, di bambini, di donne incinte, di alcol e droga. Facciamo medicina preventiva e siamo un ponte per accedere all’ambulatorio pubblico, quando ce n’è bisogno. Noi ci muoviamo e andiamo nei villaggi: le persone credono in te se vai da loro, e non se te ne stai seduta in un ambulatorio.