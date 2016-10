La mia casa vuota è il museo e il mio corpo è l’opera

È la prima volta in oltre due anni che posso definire mia la casa in cui vivo ad Atene. Non la possiedo. Non è necessario. Ne ho l’uso, semplicemente. Ne faccio l’esperienza. La celebro. Dopo essere passato da tre case in vie e quartieri differenti – Philopapou, Neapoli, Exarchia – e da una decina d’alberghi, dei quali conservo soprattuto il ricordo degli uccelli che cantavano al mattino sulla collina di Strefi, nell’hotel Orion, mi sono finalmente deciso, non senza difficoltà, a firmare un contratto d’affitto.

Per oltre un mese ho vissuto in questa casa vuota. Senza mobili, una casa non è altro che una porta, un tetto e un pavimento. A causa di un ritardo nella consegna del letto (fatto abituale in Grecia), sono stato costretto a dormire per due settimane in un appartamento completamente vuoto.

Durante la notte le mie anche si schiacciavano contro il legno e mi svegliavo tumefatto. Non c’è dubbio che si tratti di un’esperienza inaugurale ed estetica: un corpo, uno spazio. Mi è capitato di svegliarmi alle tre del mattino e di chiedermi, sdraiato a terra, se fossi un essere umano o un animale, in questo secolo o in un altro, se esistevo davvero o se ero solo materiale di finzione. La casa vuota è il museo terrestre del ventunesimo secolo e il mio corpo – senza nome, mutante e senza padrone – è l’opera.

Studio di registrazione

In una casa vuota diventa evidente che lo spazio domestico rappresenta una scena nella quale la soggettività è esposta come un’opera. Paradossalmente, ognuna di queste è esibita all’interno di una scena privata. “Detesto il pubblico”, diceva il pianista Glenn Gould. Nel 1964, a 32 anni, al vertice della sua carriera, ha abbandonato le sale da concerto, ritirandosi per sempre in uno studio di registrazione nel quale suonare. Una casa vuota è un po’ questo: uno studio dove registrare la vita. Con la piccola differenza che la nostra soggettività è al contempo la musica, lo strumento e la tecnica di registrazione.