Dieci mostre di fotografia per le vacanze

Edward Weston

Camera, Torino

Fino al 14 agosto 2016

La mostra accosta le fotografie di Edward Weston ai disegni di alcuni tra i maggiori esponenti del minimalismo statunitense, tra cui Dan Flavin, Donald Judd, Sol Lewitt e Richard Serra, evidenziando le forti affinità metodologiche e stilistiche: se Weston cerca il rigore geometrico nel mondo dei volti e dei corpi, i minimalisti traducono il mondo stesso in geometria. Le foto di Weston mostrano il suo interesse per la figura umana, per la ripetizione e per alcune regole ricorrenti: disciplina, geometria, esattezza e scientifica armonia.

Luigi Ghirri

Complesso monumentale di Astino, Bergamo

Fino al 31 agosto 2016

Il tema portante della mostra di Astino è il paesaggio. Non quello che tutti riusciamo a guardare, ma un luogo latente: il paesaggio della memoria e della favola, un paesaggio di figure nascoste e di prodigi. “Non esiste una foto di Ghirri che si offra come pura documentazione: tutte mostrano un orientamento verso un campo di prossimità, di simpatie, di attrazioni e riconoscimenti di un’intimità esterna. Nelle sue immagini ci mostra come nella realtà ci sia sempre una zona di mistero”, scrivono i curatori.

Peggy Guggenheim

Palazzo ducale, Genova

Fino al 4 settembre 2016

Attraverso fotografie e video, la mostra ripercorre la vita di Peggy Guggenheim e il rapporto con gli artisti delle avanguardie del suo tempo. Divisa in sette sezioni, comincia dalle foto della sua famiglia, passando per il periodo parigino della Belle époque, tra i caffè di Montmartre e il charleston. Per arrivare agli anni trenta, in cui viaggia tra Londra e Parigi; e agli anni della seconda guerra mondiale, in cui aiuta artisti come André Breton e Max Ernst a fuggire dall’occupazione nazista. E poi il ritorno a New York, dove lavora al fianco di artisti come Jackson Pollock e Alexander Calder, per concludersi con il periodo veneziano, fino alla morte nel 1979.

Dino Fracchia

Forma Meravigli, Milano

Fino all’8 settembre 2016

A quarant’anni dall’ultima edizione del Festival del proletariato giovanile nel Parco Lambro di Milano, la mostra presenta per la prima volta al pubblico le fotografie del reporter Dino Fracchia. Le immagini sono state scattate durante le ultime due edizioni del festival, nel 1975 e nel 1976, e fanno parte di tredici rullini inediti, per un totale di quasi 250 immagini. “L’intento è quello di far immergere lo spettatore nel fermento di un’epoca segnata da uno spirito pacifico, inserito però in un clima di tensione civile e politica.”

Toni Nicolini

Palazzo Tadea, Spilimbergo

Fino all’11 settembre 2016

“Da Doisneau ha mutuato l’allegria delle sorprese quotidiane e la capacità di sorridere, da Cartier-Bresson le inquadrature impeccabili, da Robert Frank l’attenzione a cose e persone che l’attenzione non richiamano, da Dorothea Lange l’empatia rigorosa nel ritrarre le persone. Quella di Toni Nicolini è una fotografia silenziosa, che invita all’osservazione, che non giudica e non critica”. Le parole sono di Giovanna Calvenzi, che insieme a Walter Liva ha curato la mostra a Spilinbergo.