Rita Azevedo Gomes porta a Locarno un film poetico e commovente

Meraviglia dei fili invisibili dello spirito, della tensione interiore tra esseri umani che trova una sua comunicazione in forme misteriose. Questo potrebbe essere il senso, profondo quanto pervasivo, di Correspondências, l’intenso film portoghese di Rita Azevedo Gomes, presentato in concorso al festival di Locarno. Basta avere un po’ di pazienza e vengono fuori i percorsi, le cartografie ormai dimenticate.

Quest’anno Locarno ha dato molto spazio al cinema di lingua portoghese, con due film in concorso: oltre a quello della Azevedo c’è anche João Pedro Rodrigues, tra i più significativi registi contemporanei, che ha presentato O Ornitólogo (di cui parleremo presto), mentre nella sezione Piazza Grande figura una coproduzione portoghese-mozambicana-francese-sudafricana-brasiliana (Comboio de sal e açucar del cineasta-scrittore del Mozambico Licínio Azevedo) e in Cineasti del presente un film argentino (El auge del humano dell’esordiente Eduardo Williams), coproduzione triangolare (Argentina, Brasile e Portogallo) e dall’ambientazione un po’ indefinita. Tutti elementi che involontariamente evidenziano sottili corrispondenze tra paese ex coloniale e paese ex colonizzato, nel caso specifico il Portogallo e il Brasile.

Il cinema portoghese sembra l’unico cinema europeo a interrogarsi sul colonialismo. Si può farlo in forma di film politico o di pamphlet. E si può farlo sotto forma di film di poesia che racchiude però al suo interno la questione politica: è il caso per esempio di Miguel Gomes, anche lui tra le figure centrali del cinema contemporaneo con film come Tabù (opera onirica sulle tragedie della colonizzazione purtroppo ancora inedita in Italia) e il trittico-capolavoro Le mille e una notte (ancora in corso di distribuzione in Italia), che denuncia una sorta di colonizzazione del Portogallo da parte dei poteri forti tedeschi e della tecnocrazia internazionale.

E il cinema portoghese è l’unico in Europa, malgrado le sue disavventure con i politici che cercano di neutralizzarlo, a legarsi con i migliori esempi del cinema d’autore più profondo e innovativo, in modo simile a quello orientale del tailandese palma d’oro Apichatpong Weerasethakul e del filippino Lav Diaz (un habitué di Locarno ora rubato da Venezia, dove presenterà il nuovo film). Mentre il resto del cinema europeo non sembra fare altrettanto, tranne per alcuni film di coraggiosi registi francesi originari delle ex colonie.