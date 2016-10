La cultura tibetana schiacciata dalla globalizzazione cinese

“Mei wenti”, non c’è problema. “A volte i funzionari di partito ci fanno storie, ma di solito non c’è problema”. Il monaco fa la guardia al dio della fortuna, che si trova in una sala al piano superiore di un tempietto nel complesso monastico buddista di Taersi, nella regione del Qinghai.

Ha le ciglia folte e parla infervorato in mandarino mentre i turisti cinesi gli scorrono attorno un po’ imbarazzati per quello che sentono. Il ritratto del dalai lama è ben visibile dentro la saletta, un’esplicita rivendicazione che però qui, al contrario del resto della Cina, non sembra proibita.

“Noi veneriamo il dalai lama”, prosegue il monaco. “Il panchen lama (la seconda autorità religiosa del buddismo tibetano dopo il dalai lama, scelto da Pechino) è dei cinesi, noi tibetani siamo schiavi ma anche indipendenti”, spiega giocando sull’assonanza tra nuli e duli, termini che suonano simili ma di significato opposto. Il monaco saluta con una forte stretta di mano.

Un cantiere infinito

Mi dicono che qui c’è più libertà che nella regione autonoma del Tibet, dove possedere un’immagine del dalai lama potrebbe costare la galera. Non ho modo di verificarlo, perché i giornalisti stranieri in Tibet non ci possono andare se non con i viaggi organizzati dal ministero degli esteri.

Per questo il Qinghai è noto come “il Tibet dei giornalisti”. Del resto “lui”, il dalai lama, è nato proprio qui, e la sua presenza iconografica è pervasiva. Pende dallo specchietto retrovisore dell’autista di Jianzha, nella prefettura di Huangnan; è in bella vista dietro una chokhor – una ruota da preghiera – nel monastero delle scritture di pietra di Heiri, a 3.700 metri di altitudine nella steppa di Zeku. Appare enorme e incorniciato nel negozio di souvenir del tempio di Tongren. Dappertutto “mei wenti”, non c’è problema.

Forse la normalizzazione del Tibet non passa tanto da quello che si vede nei templi, ma da ciò che si vede attorno. L’altopiano, come il resto della Cina, è un cantiere infinito: un nuovo ponte sullo Huang He, il fiume Giallo e un complesso circondato da un muro di cinta lì accanto; una strada nuova di zecca a tremila metri di altitudine e alcune casette a schiera che ricordano le nostre periferie metropolitane, dove i nomadi dovrebbero insediarsi “per vivere meglio”. Di fatto, li fanno diventare sedentari così da poterli controllare.

Chiedo a Katarina, figlia di pastori nomadi, che ne pensa: “Si sta meglio in tenda, ma forse d’inverno è meglio la casa”, dice con un sorriso. Si è data un nome comprensibile a orecchie occidentali e parla inglese. Lo insegna alla sua comunità, che vive sulle alture tra Jianzha e Tongren. Vuole andare all’università. E poi? “E poi non so”.

Ladan fa l’autista nella steppa di Zeku. Ha 26 anni, gli incisivi laterali d’oro, baffetti spioventi e il cappello a falde larghe. Non parla mezza parola di cinese, solo tibetano. Così, a volte, porta con sé un amico, Lhundrup, di 19 anni, che un po’ di cinese lo parla, anche se malissimo. Ladan non è andato alle superiori, Lhundrup invece sì.