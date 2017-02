Il carattere di un museo

Cornuda, a un passo dal Piave, è un comune di seimila abitanti in provincia di Treviso. Al numero 3 di via Canapificio c’è la Tipoteca , fondata nel 1995 dal tipografo Silvio Antiga. La Tipoteca oggi è un museo, un archivio e una biblioteca, un luogo completamente dedicato alla tipografia.

Cominciò a raccogliere materiale in tutta Italia. In un viaggio che si concluse con l’apertura del museo al pubblico nel 2002, che negli anni si arricchisce sempre di più.

Le monotype revisionate e funzionanti fanno da cornice a una parete di tastiere con caratteri specifici per libri di matematica o chimica. E poi torchi, presse e punzoni della fine del settecento. Un mondo muto che rivive nelle visite e nei workshop ospitati da Tipoteca e in tutti i musei della stampa europei raccolti nell’associazione Aepm .

Le immagini che scorrono su alcuni monitor di come vengono messe in funzione le monotype sono emozionanti. Il fumo del piombo fuso viene su come da un’antica fornace. Il suono dei caratteri che si allineano ricorda i tempi andati di vecchie tipografie, come quella della La banda degli onesti, film del 1956 in cui Totò e Peppino provano a stampare e a spacciare banconote false.

Ma la bellezza e la poesia di quel piombo, di quel legno e di quelle macchine la racconta Silvio Soldini nel documentario del 2016 Il fiume ha sempre ragione. Il racconto lento e onirico di due artigiani del mondo della legatoria, del libro e delle parole che si incontrano nei loro piccoli capolavori stampati. Alberto Casiraghi, fondatore della casa editrice Pulcinoelefante e Josef Weiss, tipografo svizzero. Un racconto fatto di caratteri mobili, di carta, colla e inchiostro. Un mondo lontanissimo dai computer che ha trovato il suo presente a Cornuda.