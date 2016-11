Il prezzo del pomodoro e il ricatto della grande distribuzione

Le aste online al ribasso con cui la Grande distribuzione organizzata (Gdo) tiene in scacco i produttori sono solo una delle storture che stanno mettendo in ginocchio uno dei simboli del made in Italy: il pomodoro. Il ribasso dei prezzi si ripercuote su tutta la filiera, dall’industria di trasformazione agli agricoltori, e genera i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento del lavoro. Questi temi sono stati affrontati da Spolpati. La crisi dell’industria del pomodoro tra sfruttamento e insostenibilità, il terzo rapporto redatto da Terra! onlus per la campagna #filierasporca.

