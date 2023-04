A volte le parole che colpiscono di più sono quelle che mancano. Nel discorso pronunciato in parlamento da Giorgia Meloni per chiedere la fiducia, per esempio, manca “femminicidio”. Compare invece la parola “violenza”, ma appena un paio di volte, e solo per denunciare quella di tipo politico. Sono altre le parole issate come bandiere dalla destra radicale ora al potere. “Nazione”, per esempio, che da quelle parti è parola molto amata.

“Se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti”, ha detto Meloni dopo la vittoria elettorale, prima di ricevere l’incarico dal presidente della repubblica. E “nazione”, in questa accezione, ricorre una quindicina di volte anche nel discorso con il quale ha chiesto la fiducia. “Patria”, invece, si incontra solo una volta, in un passaggio fortemente retorico rivolto alle forze dell’ordine. La parola “stato” è usata per lo più per indicare l’organizzazione della burocrazia e il suo rapporto con i cittadini, o in relazione al tema della sicurezza.

Con “nazione” in italiano si intende un insieme di persone che hanno in comune tradizioni storiche, lingua, cultura e origine, e che sentono di appartenere a una comunità. Non è indispensabile che quella comunità sia anche organizzata in una struttura politica. Nell’idea di patria è invece implicito il legame tra un popolo e la terra sulla quale quel popolo vive, e anche un legame sentimentale con la comunità che ha vissuto su quella terra nel passato. Nel vocabolario della destra, ultimamente “nazione” sembra aver soppiantato “patria”. Forse è accaduto perché “nazione” indica un sistema culturale uniforme che trova il proprio confine più nell’identità di una comunità che nella terra sulla quale quella comunità abita, e si presta meglio come presidio identitario. O forse “patria” ha esaurito in parte la propria funzione simbolica di raccordo tra passato e presente.

E ora che si è insediata al potere, la destra trova in “nazione” un termine che esprime una volontà di potenza proiettata verso il futuro, mitigata in parte dalla scelta di usare la parola “patrioti” invece del più inquietante “nazionalisti”. L’uso che Meloni fa di “patriota” in realtà non è recente, ma questa “ora risulta una delle parole-emblema di Fratelli d’Italia, e della sua leader”, spiega Michele Cortelazzo sul magazine dedicato alla lingua italiana di Treccani. “Il recupero di questa parola”, aggiunge, “non è che un tassello di una tendenza più generale alla ripresa di nozioni rifiutate (o semplicemente non fatte proprie) dagli altri partiti, per cercare di costituire un patrimonio lessicale capace di caratterizzare in modo univoco il partito”. Insomma, la scelta delle parole fa parte di una strategia politica.