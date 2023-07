“Mi concentrerei su altre priorità”, ha detto qualche giorno fa la presidente del consiglio Giorgia Meloni . Il suggerimento, garbato nei modi ma decisamente ruvido nella sostanza, era rivolto al ministro della giustizia Carlo Nordio, che in quelle stesse ore si era reso protagonista di una nuova polemica politico-giudiziaria. L’ultima di una serie già piuttosto corposa per un governo in carica solo da pochi mesi.

In questo caso l’argomento era il concorso esterno in associazione mafiosa sul quale, secondo Nordio, si dovrebbe intervenire con una norma che lo preveda in modo esplicito come reato . Attualmente infatti il concorso esterno è il risultato della combinazione di due diverse norme : il concorso di più persone nel reato e l’associazione di tipo mafioso. Trattandosi di una costruzione giurisprudenziale, è da sempre oggetto di dibattito. Il timore di molti è che qualunque intervento finirebbe per travolgere le condanne già pronunciate. Si capisce allora quanto sia delicata una questione che, non per caso, ha sempre innescato un confronto molto acceso tra le forze politiche, e tra il mondo politico e quello giudiziario.

Riaprire la questione in un momento molto difficile per il governo, già impegnato in un polemico confronto con la magistratura su altre questioni, e per di più alla vigilia delle celebrazioni della strage mafiosa di via D’Amelio in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta non deve essere sembrata una buona idea a Meloni. E infatti la presidente del consiglio ha spiegato che sul concorso esterno non sarà presa nessuna iniziativa. Di fatto, si è trattato di una sconfessione del proprio ministro. “Le cose che si devono fare si fanno, mentre del resto si può evitare di parlare”, ha detto infatti Meloni, invitando poi Nordio a essere “più politico”.

Va però detto che, al di là delle difficoltà del governo per il riacutizzarsi dello scontro interno alla maggioranza, l’irritazione della presidente del consiglio in questo caso è del tutto comprensibile anche sul piano della sua stessa storia personale. Come Meloni ha raccontato spesso, il suo impegno politico è nato proprio all’indomani dell’uccisione di Borsellino. E Meloni lo ha ricordato nei giorni scorsi con una lettera al Corriere della Sera che, peraltro, è servita anche a spiegare il perché quest’anno non sarebbe stata presente alle celebrazioni in Sicilia. Ma quella lettera si è resa necessaria soprattutto per provare a mitigare almeno in parte polemiche e imbarazzi provocati dall’uscita di Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa proprio in quei giorni.