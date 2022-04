Secondo i dati Eures, oggi in Italia sono circa duemila i bambini e i ragazzi rimasti senza madre a causa dei femminicidi avvenuti tra il 2009 e il 2021. Nell’80 per cento dei casi a uccidere è stato il padre e, quasi una volta su due, i figli hanno assistito al fatto. I minorenni sono stati affidati ai parenti più prossimi (di solito ai nonni materni), oppure ai servizi sociali. Non ci sono però procedure d’intervento omogenee sul territorio nazionale e un protocollo comune per sostenere gli orfani e le famiglie affidatarie, che spesso vengono lasciate sole ad affrontare situazioni molto complesse e delicate.

È per questo che la fondazione Con i bambini ha lanciato “A braccia aperte”, la prima iniziativa in Italia che realizza una presa in carico a tutto campo degli orfani di femminicidio e delle loro famiglie affidatarie, prevedendo un intervento tempestivo nei momenti immediatamente successivi all’episodio violento.

Grazie a un finanziamento di 10 milioni di euro sono partiti quattro progetti, che saranno attivi in quattro aree geografiche per quattro anni: “Orphan of femicide invisible victim” nel nordest, “Sos - sostegno orfani speciali” nel nordovest, “Airone” al centro e “Respiro” al sud e nelle isole. In ciascuna area è stata istituita una rete territoriale che mette insieme enti pubblici, centri antiviolenza, associazioni, cooperative, università, centri specialistici, di ricerca e di formazione professionale, per un totale di 90 soggetti in tutta Italia.

Per prima cosa si comincia da una mappatura degli orfani già presenti sul territorio, che poi viene aggiornata con i nuovi casi. “In Italia manca un osservatorio nazionale sul femminicidio che produca dati completi e pubblici”, spiega Anna Pramstrahler della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, che sta lavorando al primo Atlante italiano dei femminicidi. “Il nostro metodo di ricerca si basa sulle notizie che escono sui giornali e sui siti: certamente i numeri sono parziali, perché alcuni casi sfuggono alla cronaca. Avere dati affidabili è una condizione necessaria per riuscire a comprendere il fenomeno ed elaborare risposte adeguate”.