Il 23 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un decreto della presidenza del consiglio composto di un solo articolo che toglie a Bani qualsiasi potere di veto. La nuova base viene destinata ai “centri di eccellenza dell’Arma dei carabinieri, impegnati nell’attività antiterrorismo e nella sicurezza delle rappresentanze diplomatiche a rischio, nonché nella attività delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali delle Forze armate”, è definita “opera destinata alla difesa nazionale” e pertanto sottoposta a “procedura semplificata”. Vuol dire che può essere costruita in una zona sottoposta a vincoli ambientali senza che sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica, per la quale sarebbe stato fondamentale l’assenso del parco.

Il progetto sulla scrivania di Lorenzo Bani, presidente del Parco regionale toscano di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli è ben dettagliato. Prevede una pista di atterraggio per gli elicotteri, due poligoni di tiro, caserme, centri di addestramento, laboratori, magazzini, palestre, piscine, uffici, mensa, infermeria, officine, un autolavaggio e 18 villette a schiera. I militari recinteranno 730mila metri quadrati di area protetta all’interno del parco, ci costruiranno 440mila metri cubi di nuovi edifici e lui non potrà opporsi.

A ottobre “alcuni alti rappresentanti dei carabinieri si sono presentati nel mio ufficio per spiegarmi il progetto e le loro esigenze”. Secondo lui così non era accettabile, perché avrebbe occupato troppo spazio e prevedeva troppo cemento, ma si è detto disposto a “lavorare insieme per migliorarlo, magari recuperando solo il vecchio radar e aggiungendo un po’ di terreni attorno”. Da allora non ha saputo più nulla. “Finché mi sono trovato davanti al fatto compiuto”.

All’epoca Bani, che è stato assessore all’ambiente e alla cultura quando il comune di Pisa era governato dal Partito democratico (Pd), non era ancora presidente del parco. È stato nominato a giugno 2021 dal presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, e si è insediato il 9 luglio. I tecnici gli hanno presentato una relazione che lui definisce “devastante” sull’impatto ambientale della cittadella militare che si vuole costruire. Secondo gli esperti, il progetto consuma troppo suolo, distrugge una “zona agricola di recupero ambientale” e in più ci sarebbe un rischio concreto di smottamenti in caso di alluvioni.

“È uno scempio promosso dall’alto, una colossale speculazione edilizia”, dice l’ex presidente dell’area protetta, l’architetto e urbanista Giovanni Maffei Cardellini, che contesta “la dimensione spropositata dell’opera per quel contesto agricolo”. Il suo successore Bani ha capito che c’è ben poco da fare e chiede al governo di finanziare almeno delle “opere compensative”, come la realizzazione di un parco verde in una vecchia caserma non utilizzata e il restauro di un edificio vicino a una villa medicea per farne un polo dedicato all’agricoltura biologica e al cibo di qualità.

Una settimana prima della pubblicazione del decreto, il governo Draghi aveva deciso di aumentare la spesa militare al 2 per cento del pil a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina e le camere avevano votato a larga maggioranza un ordine del giorno a favore. Nel decreto si legge però che i soldi per la costruzione della cittadella militare di Coltano non arriveranno dai fondi stanziati per la difesa, bensì dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), i fondi stanziati dalla Commissione europea per risollevare l’economia italiana dopo la pandemia.

Il decreto non specifica quanto costerà la costruzione della cittadella militare, ma chi ha studiato il progetto stima alcune centinaia di milioni di euro. “Siamo al paradosso che le risorse destinate alla transizione ecologica saranno investite per cementificare una riserva naturale e riempirla di attrezzature belliche”, dice Ciccio Auletta, consigliere comunale pisano della lista di sinistra Una città in comune, oggi all’opposizione.

Nel frattempo la vicenda è arrivata in parlamento. Il 7 aprile le deputate Yana Ehm e Simona Suriano, della componente parlamentare di ManifestA, hanno presentato un’interrogazione nella quale contestano al governo la violazione dei vincoli ambientali, chiedono quanti terreni privati saranno espropriati e “se con i fondi del ­Pnrr si finanzieranno altre strutture militari in Italia”. Il giorno dopo Legambiente ha denunciato “il sacrificio di una vasta area che da oltre quarant’anni è protetta dalla regione e dallo stato, che ora la sacrifica a esigenze militari”.

“E pensare che gli abitanti della zona negli ultimi anni si sono ribellati sia a un centro per l’identificazione e l’espulsione dei migranti (Cie) che alla costruzione di una centrale a biomasse”, ricorda Bani. Proprio a Coltano, nel 2011 cittadini e politici locali si erano opposti alla nascita del primo Cie per immigrati in Toscana. “Abbiamo condotto una lunga lotta per non farlo costruire, anche la giunta guidata da Marco Filippeschi (Pd) si era schierata contro e alla fine abbiamo vinto”, ricorda Auletta.

All’inizio di gennaio nella vicina base di Camp Darby sono entrati nel vivo i lavori per collegare, con una linea ferroviaria, il più grande deposito di armi statunitensi in Italia al porto di Livorno ed evitare i trasporti notturni su tir lungo la via Aurelia, che in tali occasioni viene chiusa al traffico. Sono stati costruiti due chilometri e mezzo di ferrovia, che ora attraversa un bosco dichiarato riserva dell’Unesco nel 2016 e deforestato fino all’altezza della stazione di Tombolo, e un ponte girevole sul canale dei Navicelli che dalla base arriva fino al mare. Si tratta di una struttura in metallo che si aprirà al passaggio delle imbarcazioni dirette a Camp Darby.

Una vittoria simile c’era stata nel 2015, quando una società privata voleva costruire una centrale a biomasse utilizzando legna e arbusti del parco; in quel caso l’amministrazione di centrosinistra non era riuscita a convincere gli abitanti della bontà del progetto. In entrambi i casi, si ricordano accese assemblee nella locale Casa del popolo. Adesso i cittadini di questo borgo di campagna e di quelli vicini – tutti appartenenti al comune di Pisa – dovranno accettare sul loro territorio, senza discutere, i centri di addestramento e i poligoni. In paese in molti pensano che l’arrivo dei militari – se ne stimano almeno un migliaio – risolverà i problemi legati allo spopolamento, come la mancanza di servizi e la manutenzione delle strade.

“La verità è che il parco, che doveva offrire un modello di sviluppo alternativo a quello legato alle fabbriche e a un turismo che consumava territorio e risorse, è considerato una palestra militare”, dice Maffei Cardellini. Auletta accusa il sindaco di Pisa Michele Conti, della Lega, di essere stato a conoscenza dei piani militari e di averli tenuti nascosti per evitare le proteste. “Pensano che i lavori portino un beneficio all’economia locale, ma i cittadini non hanno bisogno di un’ulteriore militarizzazione”, dice. Fonti molto vicine alla maggioranza spiegano che in realtà la destra vedrebbe con favore l’espansione militare perché pensa che in questo modo il parco verrebbe risanato. Proprio al di là delle recinzioni di Camp Darby c’è un campo rom che ora potrebbe essere sgomberato.

“Stanno approfittando della guerra in Ucraina per accelerare i lavori e scavalcare qualsiasi opposizione”, sostiene Bani. L’idea è che le forze militari statunitensi e quelle italiane si integrino sempre di più. Il Comando delle forze speciali, con un centro per l’addestramento alla guerra “non convenzionale”, si trova già all’interno di Camp Darby, i reparti scelti dei carabinieri sono stati impegnati con i soldati statunitensi in tutte le missioni italiane all’estero, dall’Afghanistan al Kosovo, e quest’area diventerà il più importante snodo logistico-militare d’Europa, al servizio della Nato – che in Italia conta 120 strutture – e della futura difesa europea.