Il piano per risolvere in maniera definitiva la dipendenza italiana dal gas russo circola da qualche mese nei palazzi delle istituzioni europee a Bruxelles. Si tratta di un gasdotto sottomarino lungo 714 chilometri che dall’impianto di Barcellona dovrebbe far arrivare a Livorno dai 15 ai 30 milioni di metri cubi all’anno di gas, una quantità equivalente a quella importata ogni anno in Italia dalla Russia. Il costo previsto dell’opera si aggira tra i 2,5 e 3 miliardi di euro e per realizzarla ci vorrebbero uno o due anni.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta dalla Società nazionale metanodotti (Snam) il 17 marzo, a margine dell’approvazione della trimestrale di bilancio. È stato discusso al consiglio europeo del 25 marzo e accolto dalla Commissione europea, che l’ha inserito nel piano RepowerEu per superare la dipendenza dal gas russo. Una settimana prima, il presidente del consiglio Mario Draghi ne aveva parlato a Roma con il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. Nella conferenza stampa al termine dell’incontro, Draghi aveva accennato all’argomento, dicendo di aver “discusso anche delle interconnessioni” del gas. Il premier spagnolo, del Partito socialista, avrebbe dato il via libera a due condizioni: che la costruzione del gasdotto sia pagata con fondi europei o dall’Italia, e che Bruxelles finanzi pure il Midcat, un secondo gasdotto che porterebbe il gas dalla Catalogna alla Francia, attraverso i Pirenei.

Al “tubo” tra Barcellona e Livorno, come lo definiscono i giornali spagnoli, si accenna pure nella relazione sulle “conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell’ambito della sicurezza energetica”, presentata alla fine di aprile dal comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica (Copasir). Nel documento, firmato dalla deputata Federica Dieni (Movimento 5 stelle) e dal senatore Paolo Arrigoni (Lega), si legge che esso “consentirebbe l’afflusso del gas immesso in rete dal vasto e attualmente sottoutilizzato sistema dei rigassificatori spagnoli”. La relazione spiega che il gas naturale liquefatto arriverebbe nella città catalana da Argentina e Stati Uniti, e allunga a quattro anni i tempi per la realizzazione dell’opera, il doppio di quello che prevede il progetto presentato a Bruxelles.

L’11 maggio l’Enagás e la Snam hanno firmato un protocollo d’intesa per verificare la fattibilità del gasdotto. Una settimana dopo la Commissione europea ha pubblicato il piano RepowerEu. In uno dei documenti allegati si fa riferimento al gasdotto, annunciando “ulteriori investimenti per collegare i terminali di importazione di gas naturale liquido nella penisola iberica e la rete dell’Ue”. L’indomani il quotidiano spagnolo El País ha scritto che il governo italiano avrebbe utilizzato il suo “potere” a Bruxelles per far passare il progetto, sostenendo pure che sarebbero in corso colloqui “ad alto livello” per la sua realizzazione.

A Livorno però nessuno ne sa nulla. Il sindaco Luca Salvetti, di centrosinistra, dice di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione. I cittadini non sono stati informati e gli ecologisti, che negli anni scorsi si erano mobilitati contro il rigassificatore offshore, finora non si sono fatti sentire.

La Olt Offshore, che gestisce la nave metaniera ancorata a 22 chilometri dalla costa e convertita in rigassificatore, si concentra sul proprio impianto. “Riceviamo gas da molte aree del mondo, dall’Algeria al Qatar, agli Stati Uniti”, dice il manager Giovanni Giorgi, amministratore delegato della compagnia, partecipata dalla Snam e dalla First Sentier Investors, un fondo globale di investimento con sede a Sidney, in Australia. Il rigassificatore ha una capacità di 375 miliardi di metri cubi di gas all’anno e soddisfa il 5 per cento del fabbisogno italiano, quattro volte di più di quello di Panigaglia, in Liguria. Le navi gasiere scaricano il gas liquefatto e mantenuto a 162 gradi sotto zero, che viene riportato allo stato gassoso e poi immesso in una conduttura che, dopo 36 chilometri, si collega alla rete nazionale del metano. Di questi, 29,5 chilometri sono in mare, cinque in un canale scolmatore e altri due sulla terraferma.

Nel frattempo il governo ha predisposto alcune misure provvisorie per fronteggiare l’emergenza. Alla fine di marzo il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani ha approvato il decreto sullo stoccaggio per il 2022-2023, nel quale si invita la Snam a organizzare rifornimenti via mare dalla Spagna verso il rigassificatore di Panigaglia, “tenendo conto della necessità di giungere a un livello di stoccaggio più alto” per ridurre la dipendenza dal gas russo.

“Stiamo lavorando alle riserve invernali”, ha spiegato il ministro al Tg1. Le navi cariche di gas naturale liquefatto a -162 gradi partono dal rigassificatore di Barcellona, un impianto da 800 miliardi di metri cubi di gas, e arrivano sulla costa ligure, dove si trova l’unico impianto di rigassificazione sulla terraferma in Italia, a un chilometro dal borgo marinaro di Fezzano e a poche centinaia di metri dal parco naturale di Porto Venere. Fino all’approvazione del decreto il rigassificatore lavorava a scartamento ridotto, dopo le proteste di sindaci e ambientalisti preoccupati per l’impatto sul turismo e per la sicurezza dei cittadini, immettendo nella rete nazionale due milioni di metri cubi al giorno di gas invece dei dieci previsti.