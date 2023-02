Nel Viaggiatore incantato di Nikolaj Leskov, un uomo racconta la sua vita a un gruppo di persone durante la traversata in battello del lago Ladoga, in Russia. Per i passeggeri è difficile non fare caso a quell’uomo imponente, con “i capelli color piombo” e una “voce di basso”, ed è ancora più difficile non ascoltare le sue avventure. Perché sono storie incredibili, animate da cavalli maestosi, principi e vagabondi, bambine e matrigne; in cui escono monete dagli stivali e appaiono fuochi magici; e dove si passa da piazze affollate al silenzio della steppa. Queste storie sembrano essere cadute addosso al narratore, ma sono talmente assurde che chi ascolta non ne è mai sazio.

Guidi è una drammaturga, regista e attrice, ed è tra i fondatori della Societas Raffaello Sanzio (oggi Societas ), una delle compagnie più radicali del teatro contemporaneo. Da trent’anni porta avanti una ricerca sulla favola, la voce e l’immagine, e lo fa collegandosi soprattutto all’infanzia. Non per sviluppare un teatro “adatto” ai più piccoli, ma per imparare da loro come innovare il teatro, in una sorta di pedagogia rovesciata. Come Leskov, Guidi popola il suo lavoro di piante e animali, di prove da superare e figure misteriose. Ammette lo scarto che viene dal gioco e dall’improvvisazione, ma sempre all’interno di una composizione rigida. E cerca la fatica. In più, visto che si confronta con lo sguardo dei bambini, non può non rapportarsi con il mondo che loro conoscono di più, cioè con la scuola. Per questo la sua indagine è preziosa per chiunque la scuola la fa o la studia.

Il viaggiatore incantato è un libro che mi ha consigliato di leggere Chiara Guidi il giorno in cui ci siamo conosciute, e ha delle affinità con il suo lavoro: è una favola pura, che scoppia di natura e d’immaginazione ma non risparmia il brutto, la ferocia e la violenza; è scritto in una lingua che combina la spontaneità della narrazione orale a una riflessione intensa che quasi la deforma; ed è, per questi motivi, un testo che chiede un certo sforzo.

Il primo risultato di questa esplorazione è il Teatro infantile, un progetto nato nel 1992, quando la Societas chiese al comune di Cesena di poter usare gli spazi di un vecchio istituto professionale abbandonato per mettere in scena le favole di Esopo. Lo spettacolo era pensato per poche classi delle elementari alla volta ed era itinerante, prevedeva cioè un percorso. “Ci serviva un luogo dove poter fare dei buchi, aprire varchi, imbrattare e scorticare l’intonaco”, scrive Guidi nel libro Teatro infantile (Luca Sossella 2019). Inoltre, la rappresentazione doveva essere letterale: servivano gli animali. Così le aule, i laboratori meccanici e i corridoi della vecchia scuola si riempirono per circa due settimane di galline, piccioni, conigli, tacchini, un cavallo con il suo puledro, mucche, maiali. Perfino un gregge di pecore. Quell’esperienza, che oggi probabilmente non sarebbe ripetibile, trasformò la scuola in un teatro, il Comandini, da allora sede della compagnia. E ha spinto verso più direzioni la ricerca di Guidi sull’infanzia.

Ci sono stati molti spettacoli (il più famoso, con allestimenti in tutto il mondo, è forse Buchettino, del 1995). C’è stata la Scuola sperimentale di teatro infantile, aperta ai bambini e alle bambine dagli otto ai dieci anni, e vietata ai genitori. Per intuire lo spirito di quell’esperienza vale la pena di leggere il volantino che Guidi distribuì nelle elementari di Cesena, il primo anno. È un foglio in cui sono disegnati, tra le altre cose, degli ortaggi, delle lance, una specie di rifugio-caverna, e dice: “Bambini, volete giocare a farvi male senza farvi male? (…) Volete abbracciare una piovra, o essere una piovra? (…) Allora potete venire qui da me. Sapete cos’è il teatro? È far finta di essere qualcuno che fa delle cose vere. Oppure è fare delle cose per finta, ma essere bambini veri. Insomma il teatro ci fa fare delle cose scombussolate. Con il teatro (…) si ride e si piange per finta. E si fa ridere e piangere per davvero, in una stanza che può diventare mare e montagna. Insomma, non so se mi avete capito, ma con il teatro si riesce a fare tutto quello che non esiste, e provare cose impossibili, e incredibili. Il teatro è come una scala verso un altro mondo. Venite tutti alla mia scuola. (…) Vi saluta la Chiara, la vostra finta maestra. Dite ai vostri veri genitori di telefonare subito al mio ufficio. Il teatro sperimentale è gratuito e comincia presto”.

Dal 2011, poi, ci sono le giornate di Puerilia, sempre a Cesena (l’edizione 2023 si sta svolgendo proprio in queste settimane).

Più o meno dagli stessi anni Chiara Guidi propone dei laboratori gratuiti agli adolescenti. E per gli insegnanti organizza dei corsi di aggiornamento, riconosciuti dal ministero dell’istruzione. Questi corsi seguono strade completamente diverse rispetto alle attività che di solito vengono offerte a maestre e maestri. Per capirlo basta soffermarsi sui titoli che hanno, come “Il potere analfabetico della fantasia”, “il potere anacronistico dell’anima”, “_Totem”. Oppure si può sfogliare un piccolo volume, Interrogare e leggere: la domanda e la lettura come forme irrisolvibili di conoscenza (Edizioni Sete 2021), che è la trascrizione del ciclo di lezioni del 2018.