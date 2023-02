Natalya sistema le sue cose in una stanza di albergo: il letto disfatto, un piatto vuoto sulla scrivania, un paio di mele gialle che ha portato in camera dal ristorante del grande albergo di Capannelle, nell’estrema periferia di Roma, che ospita più di duecento rifugiati ucraini. La figlia Maria prende in braccio la gatta Malynka, la solleva in aria, la gatta non miagola, non si dimena, asseconda i gesti della dodicenne senza protestare. “L’abbiamo portata con noi in braccio per tutto il viaggio”, racconta Natalya Malatsai, 45 anni, originaria di Marganets, una città vicino a Nikopol e a Zaporižžja, nell’Ucraina sudorientale.

I missili, i rifugi, le bombe. I suoi ricordi si confondono, Natalya sa solo che poche ore dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina ha deciso di partire con le due figlie di ventuno e dodici anni e con la gatta Malinka. Il marito è rimasto a casa, le sorelle e i loro figli sono rimasti a casa. Loro invece hanno preso il treno per Zaporižžja, poi per Lviv, infine hanno lasciato il paese dalla frontiera polacca. Ricorda i treni pieni di persone, le file per salire sui vagoni, tutti gli sfollati di Mariupol sul primo treno per Zaporižžja.

Il 24 febbraio per Natalya significa questo: la decisione di partire, presa nel giro di due ore. Avrebbe voluto rimanere in Polonia, dice ora. Ma lì non c’era più posto, allora le hanno caricate sul pullman e le hanno portate in Italia, a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Non conosceva nessuno, ma uomo anziano, un italiano, le ha messo a disposizione un monolocale, la Caritas le portava la spesa e ha potuto beneficiare del contribuito del governo italiano per i primi tre mesi: 300 euro al mese per lei e 150 euro per ciascuna delle due figlie. Quella di dodici anni si è iscritta a scuola: “È bella la scuola italiana e poi facevano un sacco di attività, suonava la chitarra”.

Ma Natalya nel frattempo non è riuscita a trovare un lavoro: “Il paese era troppo piccolo”. E lei non parla italiano. La figlia più grande, che in Ucraina studiava giurisprudenza, ha lavorato online per un call center ucraino e così ha contribuito a bilancio familiare. Ma poi, all’inizio di febbraio, a quasi un anno dall’inizio della guerra, l’uomo che la ospitava le ha chiesto di pagare l’affitto. “O paghi, o te ne vai”, le ha detto.

Lei ha capito che non ce l’avrebbe fatta a pagarlo, così ha lasciato il paese, niente più scuola per Maria. Hanno ripreso in braccio la gatta Malinka e sono andate a Roma: una donna, due ragazze e la loro gatta. Hanno ricominciato da capo, un anno dopo la fuga dall’Ucraina. Hanno preso un treno e hanno chiesto aiuto all’hotel Capannelle, che è un hub di prima accoglienza, allestito dalla Protezione civile per ospitare gli ucraini nell’emergenza e che in realtà dovrebbe essere già chiuso. Ma che invece continua a funzionare, perché gli arrivi non sono del tutto finiti e perché molte persone come Natalya e le sue figlie non sono ancora sistemate.

Quello che la preoccupa, ora che si è trasferita nell’hotel, non è tanto il suo futuro o quello delle figlie, o il fatto di non trovare un lavoro o un alloggio. Quello che davvero la tormenta è la situazione di chi è rimasto a casa: la sua testa è ancora in Ucraina.

L’unico momento in cui scoppia a piangere è quando racconta che le sue sorelle non hanno nessuna intenzione di raggiungerla, perché non vogliono lasciare i mariti e le loro case. E allora Natalya sta pensando di tornare in Ucraina per prendere e portare con sé in Italia anche i nipoti, i figli delle sorelle. Questo la farebbe sentire utile, allevierebbe il senso di colpa che prova per essere andata via, nonostante la sua città sia ancora sulla linea del fronte.