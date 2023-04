“Quando sono passate due settimane o due settimane e mezzo dall’inizio del mese finisco i soldi. Mi succede di non avere in tasca nemmeno un euro per comprare il pane o il latte”, confessa Rossana Pisano, 56 anni, romana. Pisano vive in una casa di proprietà del comune in cui paga 150 euro di affitto al mese in un quartiere alla periferia est della capitale, ha una figlia di 26 anni a carico a causa di una malattia invalidante.

A febbraio ha smesso di percepire il reddito di cittadinanza di 768 euro perché erano scaduti i diciotto mesi previsti dalla misura, che in ogni caso dovrebbe essere soppressa entro la fine dell’anno. Secondo quanto emerso da alcune bozze del ministero del lavoro dovrebbe essere sostituita da un nuovo sussidio, il Mia, destinato a un minor numero di beneficiari. “L’ultimo mese sono stata tre giorni senza mangiare”, racconta Pisano. “Non mi andava di chiedere un’altra volta aiuto a mia madre, che è pensionata”, dice la donna, che nel 2020 aveva un Isee (indicatore della situazione economica equivalente) lordo di 1.600 euro all’anno. Capelli a caschetto brizzolati, forte accento romano, non riesce a trattenere le lacrime mentre parla della sua condizione. Negli ultimi tempi ha dovuto chiedere aiuto molte volte alla sua famiglia di origine.

“Non mi hanno mai negato un piatto di pasta o qualche soldo per comprare delle medicine, ma mi vergogno”, racconta. La madre è pensionata, la sorella è una parrucchiera. Pisano non avrebbe mai pensato di trovarsi senza lavoro e senza un reddito alla soglia dei sessant’anni, con una figlia ancora a carico. “Quello che mi umilia e mi spaventa di più è non potere comprare delle medicine per lei”. La prima settimana del mese, appena incassa il reddito di cittadinanza, paga le bollette e l’affitto. “La metà del reddito mi va via per pagare le spese di casa”, racconta. “Ogni volta penso: o pago le bollette o faccio la spesa. Decido di pagare le bollette, perché ho paura di essere mandata via da casa”.

Con quello che resta, va al supermercato e fa una spesa di beni essenziali: “Se ne vanno circa cento o centoventi euro”. Ma non si permette qualsiasi cosa, sceglie con cura i beni da acquistare: “Da quando sono in questa condizione non compro la carne o il pesce, perché non posso permettermeli, al massimo una vaschetta di macinato che costa quattro euro. Poi cerco di acquistare i prodotti che sono in offerta”.

Per una vita ha venduto mobili nell’attività di suo padre, ma poi durante la pandemia l’attività è fallita e Pisano si è trovata senza reddito. “Ho cominciato a ritirare i pacchi alimentari da Nonna Roma, un’organizzazione che si occupava della distribuzione durante la pandemia”, racconta. “Ci vado ancora una volta al mese, anche se anche loro non hanno più i fondi che avevano durante la crisi sanitaria. Qualche volta vado in parrocchia e anche lì mi danno una mano”, racconta.

L’indigenza e le difficoltà hanno degli effetti anche sul suo umore e sulla sua salute: “Ci sono stati giorni in cui piangevo, quando tornavo a casa. Oppure quelli in cui non mi andava di alzarmi dal letto per la tristezza”, ricorda. “Poi ho cercato di non perdere la speranza, di tirarmi su, anche se non è facile. Se non ho il pane prendo un po’ di farina e la impasto, improvviso con quello che ho”, racconta. Ma spesso ha dovuto rinunciare a comprarsi delle medicine o ad andare dal medico: “Dovrei curarmi due denti, ma non ho i soldi per farlo”.