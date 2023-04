Un altro naufragio è avvenuto l’8 aprile, in mattinata, sempre nella stessa zona: “Quattro corpi sono stati recuperati su una spiaggia a nord di Sfax, tre persone risultano disperse e 36 sono state soccorse” per questo incidente avvenuto “più vicino alla costa” di quella del giorno prima.

Infine c’è stato un altro naufragio tra l’8 e il 9 aprile, al largo di Lampedusa, in zona di ricerca e soccorso maltese. Lo sappiamo grazie alla testimonianza della Nadir, una nave umanitaria gestita dall’ong ResQship, l’unica nave della flotta civile attiva in queste ore nel Mediterraneo. La Humanity 1, infatti, è partita da Burriana, in Spagna, ed è arrivata il 12 aprile al largo della Sicilia. Quando la Nadir ha raggiunto l’imbarcazione in difficoltà, i naufraghi erano già tutti in acqua. Almeno 23 persone sono morte nel naufragio, su cui la procura di Agrigento ha aperto un’indagine. La nave umanitaria ha soccorso ventidue persone, che sono state portate a Lampedusa, e ha recuperato due cadaveri. Nelle ore precedenti, il 9 aprile, la nave Nadir aveva assistito duecento persone in diverse operazioni portate a termine dalla guardia costiera italiana.

Nel fine settimana di Pasqua circa 1.700 migranti sono sbarcati a Lampedusa, nella gran parte dei casi in maniera autonoma. L’8 aprile sono stati registrati 17 sbarchi, per un totale di circa settecento persone mentre a partire dalla mezzanotte del giorno di Pasqua le piccole imbarcazioni approdate sull’isola sono state 26, per un totale di quasi mille migranti. Trentasei di loro, fra cui otto donne e un minore, sono stati soccorsi, durante la notte dalla guardia costiera.