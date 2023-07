In scena ci sono due donne nere che puliscono una superficie di plastica bianca a terra: una è vestita di bianco con una divisa da colf ed è chinata a passare lo straccio insistentemente sul pavimento, l’altra è vestita di nero, indossa una cuffia e attraversa la sala con lo spazzolone in mano.

Whitewashing (sbiancamento) è l’ultimo lavoro della performer francese, cresciuta a Montreuil da genitori della Martinica, ed è andato in scena al festival dei teatri di Santarcangelo di Romagna , proprio mentre in Francia migliaia di persone scendevano in piazza contro il razzismo sistemico delle forze dell’ordine. Le proteste sono cominciate dopo la morte del diciassettenne Nahel, ucciso da un poliziotto durante un controllo a Nanterre, una banlieue a nordovest di Parigi.

Chaillon – attrice, performer e femminista che da sempre riflette sul corpo razzializzato e discriminato degli afrodiscendenti francesi – ha usato ancora una volta la scena per mostrare la violenza della cultura dominante che costringe il suo corpo non conforme, nero e fuori misura, ad assumere prima il ruolo di una colf trascurata e inginocchiata, poi quello di una donna che prova a sbiancarsi la pelle e a inseguire canoni di bellezza molto lontani da lei, sottoponendosi a trattamenti estenuanti per cancellare il colore della sua pelle, per lavarlo via come lo sporco del pavimento, a domare i suoi capelli crespi e afro, irregimentandoli in lunghissime trecce nere che sono tirate e appese ai quattro lati della stanza, mentre il pubblico del festival seduto ai tre lati della scena osserva le torture a cui la donna si sottomette.

“Uomo bianco, sulla sessantina, vedovo, giovanile, non fumatore, tenero, alla mano, cerca donna nera, disinibita, molto sensuale, per vita di coppia e sentimenti sinceri. Idee di appuntamento: club, mercato delle pulci e foresta”.

“Uomo bianco, francese sulla cinquantina, colto, pulito, elegante, sportivo, alto un metro e 73, 72 chili. Cerca la sua ‘perla nera’ in Francia per relazione seria e duratura”.

In quel momento Chaillon strappa immagini di donne bellissime e nere dai giornali e appende quelle foto patinate sulle sue trecce con delle mollette, mentre Déon si mette in un angolo e recita un monologo. Si spoglia dei suoi vestiti da colf e si riveste con quelli tradizionali di una sacerdotessa creola. Si fascia la testa con un panno bianco e si muove dentro alla gabbia costruita dalle trecce di Chaillon.

Il razzismo, le questioni di genere, le disuguaglianze, la crisi post-pandemica e quella migratoria, la guerra, così come il corpo, le sue nevrosi, le sue intrinseche capacità di cura, le relazioni tra i corpi, sono stati al centro dell’ultima edizione del festival di teatro sperimentale più antico d’Italia, fondato nel 1971 da Piero Patino che amava dire: “Il teatro sgorga dalla collettività per ritornare alla collettività”, sottolineando il carattere sociale e politico dell’arte scenica, in opposizione a un teatro elitario, lontano dal mondo. Neppure le alluvioni che a maggio hanno colpito la regione hanno fermato il festival, che ha portato in scena quest’anno quaranta artisti da tutto il mondo in cento eventi, sparsi nei diversi spazi della città dal 7 al 16 luglio.

“Il parco vicino al fiume in cui di solito si tenevano gli spettacoli di teatro gli anni scorsi si è allagato con l’esondazione del fiume, ma ha salvato alcuni quartieri di Santarcangelo dagli allagamenti”, spiega Alice Parma, la giovane sindaca, che è alla sua decima e ultima edizione del festival. Il suo mandato infatti scadrà il prossimo anno. “Sono molto emozionata di partecipare a questa edizione, l’ultima da sindaco per me. Questo è un festival pubblico, quasi interamente finanziato con soldi pubblici e ne andiamo molto fieri. È diventato un incubatore per il teatro sperimentale e performativo italiano. Abbiamo costituito un fondo per finanziare i progetti di ricerca delle compagnie teatrali italiane, e questo investimento ci torna in termini di ricchezza, di turismo, anche di mera economia”, racconta.

Enough not enough era lo slogan di questa cinquantatreesima edizione, che ha deciso d’interrogarsi sui punti di collasso di una società non più disposta a sopportare gli squilibri e lo sfruttamento. “Le crisi come la pandemia e la guerra ci hanno mostrato e ci mostrano l’importanza del teatro performativo. È anche grazie all’arte che siamo sopravvissuti”, spiega il drammaturgo, critico teatrale e curatore polacco Tomasz Kireńczuk, che dal 2022 è direttore artistico dell’evento.

Per Kireńczuk, che viene dalla Polonia, l’intervento più politico della manifestazione è stato quello dell’attivista e artista bielorussa Jana Shostak che ha tenuto un workshop in cui ha raccontato la situazione politica nel suo paese, l’attività clandestina dei dissidenti e infine ha messo in scena il suo Scream for Belarus (Urlo per la Bielorussia), che aveva realizzato per la prima volta nel maggio 2021 a Varsavia, davanti alla sede della Commissione europea.

Esattamente un anno dopo lo scoppio della rivoluzione civile bielorussa, Shostak ha urlato per un minuto intero davanti alle istituzioni europee per ricordare quelli che sono stati torturati e in molti casi uccisi dal regime bielorusso.

Shostak ha ripetuto la performance diverse volte e infine nell’ultimo anno si è trasferita sul confine polacco-ucraino per aiutare i rifugiati in fuga dalla guerra, spesso sperimentando diverse azioni sceniche a partire da quel contesto. A Santarcangelo ha messo in scena il suo urlo per la Bielorussia, coinvolgendo gli spettatori e la comunità locale.

“Il teatro performativo ha reagito più velocemente di altre forme di arte alla crisi: inventa e racconta a partire proprio dallo spazio pubblico. Questa sua caratteristica diventa ancora più preziosa in un tempo come quello in cui siamo”. L’importanza del teatro in questo momento è proprio data dalla sua capacità di reagire velocemente le persone sia individualmente sia collettivamente in uno spazio comune: “Per questo continuiamo a partecipare agli spettacoli”.

“Cos’altro dovrebbe essere l’esperienza di un festival come Santarcangelo, se non un’opportunità per uscire dall’ordine quotidiano del pensiero e confrontarsi non solo con il mondo in cui viviamo, ma soprattutto con la realtà che vorremmo vivere?”, chiede Kireńczuk, secondo cui il teatro performativo negli ultimi anni ha abbandonato le grandi produzioni per ragioni economiche e di sostenibilità, per preferire quelle più piccole e più intimiste, che valorizzano proprio questo aspetto di costruzione di una comunità ancora capace di emozionarsi.

“Per esempio negli spettacoli di quest’anno mi sono reso conto che lo sguardo del pubblico è spesso in scena, nella maggior parte degli eventi il pubblico non guarda gli attori dalla tribuna, ma circonda gli artisti da quattro lati e guarda anche gli altri spettatori. Guardi lo spettacolo e insieme guardi gli altri spettatori, in un meccanismo che favorisce il confronto, il dialogo, anche solo la condivisione dei dubbi. Partecipare allo spettacolo è un’esperienza collettiva, intima e collettiva”, conclude Kireńczuk.