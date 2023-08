Ha ricevuto un messaggio sul telefono qualche giorno fa: le annunciava che dal mese di agosto non le sarebbe stato più versato il reddito di cittadinanza. Luciana Rossi (nome di fantasia per tutelarne l’identità), 56 anni, disoccupata dal 2012, prendeva circa settecento euro al mese di sussidio, ma è tra le 169mila persone che dal 1 agosto non lo percepiranno più.

Ha un figlio di 21 anni che studia all’università: “È stato il primo a cui l’ho detto: il mio problema ora sono i seicento euro di affitto e i libri per l’università, che non so come pagare”, racconta Rossi. Il figlio le ha proposto d’interrompere gli studi e mettersi a lavorare. Ma Rossi non si dà pace: “Sono un genitore single, sono disoccupata dal 2012 nonostante non abbia mai smesso di cercare lavoro, pensavo che il governo avrebbe avuto riguardo per casi come il mio”. Ha lavorato per il call center di Trenitalia per dieci anni con un contratto a tempo indeterminato, poi l’azienda per cui lavorava non ha vinto l’appalto e ha licenziato i lavoratori e le lavoratrici, impiegate nel servizio.

“Da quel momento è cominciato un vero e proprio calvario: ho continuato a cercare un lavoro, ho partecipato a bandi pubblici, ho fatto decine di colloqui. Ma da quando avevo 46 anni mi sono resa conto che per le aziende ero troppo vecchia. Nessuno è stato disposto ad assumermi, perché preferiscono chi è più giovane, anche per usufruire degli sgravi fiscali”, spiega. Per il governo Luciana Rossi è “occupabile”, ma nella realtà ha trovato solo lavoretti “sottopagati”, “saltuari” e “in nero”.

Gli ultimi colloqui li ha fatti da poco: “Ne ho fatti tre: uno come commessa in un negozio di scarpe. Mi hanno risposto che ho un buon curriculum, ma non corrispondo ai requisiti richiesti”. Anche dai centri per l’impiego non ha avuto chiamate. Ora non sa come pagare l’affitto: “Gli amici mi stanno offrendo aiuto, sto facendo dei lavoretti a ore. Ma non so davvero come pagare la rata di settembre e le bollette”.