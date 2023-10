“Non salterà il mondo se l’uomo non avrà più l’equilibrio psicologico basato sulla nostra sottomissione”, scrivevano le femministe di Rivolta femminile nel loro Manifesto, apparso a Roma nel luglio 1970, oggi ripubblicato nella nuova edizione di uno dei classici del femminismo italiano, Sputiamo su Hegel (La Tartaruga 2023) di Carla Lonzi.

A distanza di qualche decennio, non è andata esattamente così: molte cose sono saltate nel mondo, proprio grazie alla ribellione femminile e all’uscita delle donne dallo stato di minorità nel quale erano relegate da secoli. Ma in un momento in cui alcune conquiste sembrano consolidate, l’autonomia e l’autodeteminazione femminile sono percepite ancora come una minaccia e scatenano reazioni estremamente violente negli uomini.

“Sono stati 93 i femminicidi accertati in Italia in soli nove mesi. Donne e ragazze uccise dai loro compagni, dai loro ex, dai loro familiari. I dati che abbiamo raccolto in tutti i centri antiviolenza italiani tracciano un quadro allarmante: le violenze, anche sessuali, sono in aumento in tutto il paese, soprattutto tra i più giovani”, racconta Daria (che preferisce non rivelare il proprio cognome, come le altre attiviste), attivista della Casa delle donne Lucha y siesta di Roma. Si sta riposando seduta intorno a un tavolo nella sala polifunzionale dell’edificio, al termine di una giornata molto complicata. Alle pareti ci sono i manifesti colorati delle mobilitazioni organizzate nel corso degli ultimi anni, la casa è immersa nel silenzio, le ospiti sono già andate a dormire.

Le attiviste sono in allarme per una notizia che hanno ricevuto da qualche ora e che le ha colte di sorpresa: la giunta della regione Lazio guidata da Francesco Rocca vuole stracciare la convenzione stipulata con il centro dalla precedente amministrazione appena un anno fa e mettere a bando lo spazio, comprato dalla regione nel 2021, proprio in seguito a una vasta mobilitazione delle attiviste in difesa della struttura, che era occupata dal 2008 e rischiava lo sgombero.

“Dopo quindici anni di costruzione di un presidio antiviolenza all’avanguardia, di tavoli istituzionali che hanno spinto la regione a comprare lo stabile dell’Atac e alla stesura di una convenzione che riconosceva formalmente l’immenso valore storico e culturale di Lucha y siesta, ora tutto riparte da zero”, spiegano le attiviste.