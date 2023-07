Situata nel cuore della cittadina di Cortemilia, in provincia di Cuneo, l’azienda Brovind vibratori , fondata nel 1986, progetta e realizza macchinari e sistemi di alimentazione e orientamento vibranti destinati alle industrie soprattutto farmaceutiche, automobilistiche, alimentari ed elettromeccaniche. “Grazie alla vibrazione, le diverse componenti di un prodotto possono essere correttamente impiegate all’interno del processo produttivo. Pensiamo ai biscotti: la vibrazione permette di trasportarli in modo ordinato, senza che si rompano, per essere impacchettati”, spiega Paola Veglio, amministratrice delegata della Brovind dal 2013.

Uno di questi è il progetto asilo nido, che aderisce al bando 2276 del 29 novembre 2022 indetto dalla regione Piemonte, denominato “attivazione di piani di welfare aziendale e territoriale nel tessuto imprenditoriale piemontese” e finanziato con i fondi della politica di coesione europea ( Fse ). Con questo progetto, che comincerà nel settembre 2023, l’azienda si occuperà della retta annuale per i figli dei propri dipendenti, per offrire un sostegno concreto alla genitorialità.

“Il nostro impegno per l’innovazione tecnologica è stato accompagnato dalla costante attenzione per il benessere dei dipendenti e dei cittadini di Cortemilia”, spiega Veglio. “Negli anni abbiamo introdotto un ampio programma di welfare aziendale per offrire servizi che vanno oltre il contratto collettivo”.

Un altro punto del programma di welfare aziendale della Brovind è quello sulla salute e sicurezza dei dipendenti. Oltre alle visite mediche convenzionate previste dal contratto metalmeccanico, l’azienda propone ai dipendenti la figura del disability manager, responsabile del processo di integrazione sociolavorativa delle persone con disabilità all’interno dell’impresa, e dell’assistente di fabbrica, che può aiutare i lavoratori a gestire i servizi offerti dal comune e dalla regione e fornisce supporto anche ai familiari dei dipendenti nell’accesso alle prestazioni sanitarie.

Visitando le sale dell’azienda si nota come l’età media dei dipendenti sia molto bassa. Questo è dovuto alla collaborazione nata con gli istituti tecnici, le università e l’amministrazione locale per accogliere e formare studenti. “È un modo per offrire lavoro e per provare a rendere una piccola realtà come Cortemilia un polo tecnologico attrattivo per i giovani”, dice Veglio.

Infine, per contrastare lo spopolamento e rafforzare la comunità, Paola Veglio, in qualità di presidente del comitato promotore, partecipa al progetto Una strada per le Langhe, che vuole migliorare i collegamenti tra Cortemilia e i territori circostanti. Brovind ha inoltre ha creato una serie di convenzioni con attività locali, a cui i dipendenti possono fare riferimento.