Di scuola si parla sempre per alcuni aspetti laterali: l’esame di maturità, i protocolli per il covid, la dad; mentre è difficile trovare discussioni che affrontino i nodi importanti, ossia come s’insegna? Come s’impara? A che serve la scuola?

Eppure l’esperienza scolastica viene sempre più spesso raccontata come la matrice delle relazioni tra adulti, dal momento che gli altri luoghi novecenteschi di educazione informale e formale come la famiglia, la parrocchia, l’associazione, il partito o il lavoro non riescono più a essere esemplari. Lo si vede anche in due romanzi recenti di Mondadori, uno appena pubblicato, La materia alternativa di Laura Marzi, l’altro di prossima uscita, I giudizi sospesi di Silvia Dai Prà: nello spazio della classe si può ancora riconoscere il modello del nostro stare al mondo presente e futuro.

Ma nelle discussioni sulla scuola è bene anche aver presente lo stato dell’arte della pedagogia e della didattica. Negli ultimi mesi per esempio è uscito un testo che tutti gli insegnanti dovrebbero leggere, l’ha scritto Gert J.J. Biesta e l’ha pubblicato Raffaello Cortina, s’intitola Riscoprire l’insegnamento e ha due ottimi paratesti, la prefazione di Francesco Cappa e la postfazione di Paolo Landri.