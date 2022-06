“Sono stato ad Agape, la comunità valdese nell’alta val Germanesca”, “È morto Fausto Coppi! Mio padre certo piangerà, ma anch’io ho pianto”, “Nel pomeriggio ho visto Notte e nebbia di Resnais (più serio di Hiroshima!)”, “Ho visto finalmente in un cinema verso San Giovanni Il posto delle fragole”, “Eccomi a Parigi da ieri mattina, con impressioni confuse”…Gli artisti possono permettersi degli aggettivi a loro nome quando l’immaginario che hanno evocato diventa più grande della loro stessa opera – vedi felliniano, kafkiano, lynchiano – oppure quando il loro stile diventa più una maniera che un modello.

Ora, è uno strano caso di aggettivazione dal vivo quello che è toccato in sorte a Goffredo Fofi: cosa vuol dire fofiano? È un termine che sta per cose diverse, come gli inizi dei racconti che abbiamo appena citato: è un atteggiamento di ironica idiosincrasia nei confronti della società contemporanea; sta per una forma di militanza culturale che mescola curiosità tanto infinita da sembrare una gioventù inesauribile; ricorda quella che è una piccola tradizione (minore più che minoritaria) nella storia culturale italiana degli ultimi sessant’anni che ha unito mondi culturali, politici, sociali, prima distanti; e soprattutto contraddistingue un modo di stare in una rete di amici e compagni, mettendosi a lato, venendo dopo. Fofiano è sicuramente anche Emiliano Morreale, il curatore di Son nato scemo e morirò cretino, una raccolta di scritti di Goffredo Fofi che parte dal 1956 e arriva al 2021. Si tratta di una scelta antologica dichiaratamente arbitraria che cerca però di essere rappresentativa: un’introduzione per quei lettori che non hanno conosciuto Fofi o non conoscono la sconfinata moltitudine di interessi che la sua anima rabdomantica ha toccato.

L’asistematicità dello sguardo che Morreale sceglie è una forma di pedagogia della parzialità nel merito e nel metodo: quelli di Fofi certo sono “tutti approdi parziali, perché Fofi, come sa chiunque lo conosca, è in viaggio quasi quotidiano attraverso l’Italia, fiducioso in un contatto diretto con le varie realtà, di casa nei posti più improbabili: una figura che nell’era dei contatti virtuali porta ostinatamente avanti una ricerca fisica di luoghi e persone”.