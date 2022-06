Sette anni fa l’assessora all’istruzione della regione Veneto, Elena Donazzan, di Fratelli d’Italia, rilanciava una lettera indignata di un genitore che denunciava come increscioso il fatto che un professore si era presentato in classe vestito da donna e aveva chiesto di essere considerato una donna. “Quando ho letto la lettera di questo genitore sono rimasta schifata e l’ho pubblicata subito sul mio profilo Fb: credo che questo docente non dovrebbe più insegnare in una classe”. Quella docente si chiamava Cloe Bianco, insegnava fisica in un istituto agrario, e nel 2015 fu demansionata: non mise più piede in classe e fu assegnata a compiti di segreteria. Cominciò a sostenere in modo militante la battaglia a favore delle persone transgender. Il 15 giugno ha scritto un biglietto lucido e straziante e ha deciso di bruciare insieme al camper che era diventata la sua casa. “Subito dopo la pubblicazione di questo comunicato, porrò in essere la mia autochiria, ancor più definibile come la mia libera morte”.