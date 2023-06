Può capitare che anche all’interno di un cartellone ricco e variegato come quello del 66º festival dei Due Mondi di Spoleto il pubblico possa trovare un filo da seguire, un senso, anche molto tenue e volatile, che leghi uno spettacolo all’altro. Non importa che in scena vada teatro d’opera o di prosa, una performance di danza contemporanea o un concerto di musica da camera: a volte capita che un tema o una suggestione ci accompagnino da un teatro all’altro, da una chiesa all’altra di questa antica città umbra che, dal 1958, per un mese si trasforma in un grande laboratorio teatrale.

Quest’anno il filo da seguire sembra essere quello del rapporto tra esseri umani e natura, fin dal primo giorno in cui un improvviso acquazzone ha costretto gli organizzatori a cancellare il tradizionale concerto inaugurale in piazza del Duomo. Peccato perché il programma era notevole: l’orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia diretta dal maestro ceco Jakub Hrůša avrebbe eseguito musiche di Leoš Janáček; in particolare una suite estrapolata dall’opera La piccola volpe astuta, uno dei capolavori del teatro musicale del novecento, di cui a Spoleto si ricorda un’edizione memorabile nel 1998, con la regia di Roman Terleckyj e i costumi di David Hughes.

La natura e la musica si sono risvegliate la mattina dopo, quando il piccolo concerto di mezzogiorno nell’auditorium della Stella ha portato in scena altri animali. I musicisti della Budapest Festival orchestra, l’orchestra residente della manifestazione insieme a quella di Santa Cecilia, hanno in programma un ciclo di concerti di musica da camera intitolato Music animalia, con pezzi che raccontano la natura e il mondo animale. Il vero concerto inaugurale di questa edizione del festival dei Due Mondi è stata una suite trascritta per ensemble da camera di Petruška, balletto di Igor Stravinskij del 1911, e una brillante lettura del Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns, scritto per la settimana grassa del 1886. Petruška in particolare, con la sua trascrizione per sestetto, è riuscita a rendere in modo vivido tutti i colori della grande orchestra. Vedere al lavoro così da vicino i musicisti, vederli anche divertirsi, alle prese con pezzi di straordinario virtuosismo come questi, è forse il modo migliore per far partire il festival.

Il tema della natura, del verde e della foresta torna nel Pelléas et Mélisande di Claude Debussy in scena al Teatro Nuovo. L’opera, che debuttò a Parigi nel 1902, è una favola simbolista in musica, molto moderna soprattutto per la naturalezza del canto e per la misteriosa bellezza della musica che sembra sempre tesa alla ricerca, non tanto di una descrizione di un mondo o di un insieme di personaggi, quanto delle segrete corrispondenze tra natura e animo umano. È un’opera sognante, trasparente, in cui la musica più che raccontare una storia, suggerisce stati d’animo, premonizioni e sogni a occhi aperti.

Debussy era allo stesso tempo antiverista e antiwagneriano e cercava un linguaggio nuovo per il teatro musicale, un linguaggio libero da orpelli e da tradizioni antiquate, basato esclusivamente sulla libertà della musica e che non necessariamente doveva descrivere ma solo esistere in una sfera a sé di bellezza e di mistero. A Spoleto il direttore ungherese Iván Fischer, proprio per sottolineare la centralità della musica di Debussy, ha deciso anche di curare la regia teatrale. Una scelta davvero poco usuale che pochissimi direttori in passato hanno avuto il coraggio di compiere.