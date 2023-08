I festival musicali, piccoli medi o grandi che siano, attraversano tre fasi. La prima, eroica, in cui si scavano un proprio spazio, intercettano il loro pubblico e impongono gradualmente un’estetica; la seconda in cui si consolidano, magari osando qualcosa di più ma sempre con attenzione al pubblico che hanno saputo coltivarsi e la terza, quella della decadenza, in cui smettono di essere dei festival e diventano degli eventi. Il pubblico si allarga a dismisura, i cartelloni diventano sempre più confusi e generalisti e gli sponsor reclamano sempre più spazi.

È raro che un festival riesca a sopravvivere alla terza fase e a tornare indietro. Ci ha almeno provato il gigantesco Primavera sound di Barcellona dopo l’edizione del 2016 (quella in cui i Radiohead hanno praticamente cannibalizzato il resto del cartellone); non ci ha mai provato il Coachella di Indio, in California, che dal 2006 in poi (l’anno in cui Madonna suonò in contemporanea ai Tool – ero lì ed è stata un’esperienza surreale) è diventato un’idra a cento teste, un po’ parco giochi per sponsor e un po’ sfondo per influencer sempre meno fantasiosi. Il Coachella del 2006 è stato una parabola profetica sui pericoli della crescita a tutti i costi, proprio nell’anno in cui Facebook perfezionava il suo modello pubblicitario e si preparava a diventare un colosso divorando la rete come la conoscevamo.

La settima edizione di VIVA! (Valle d’Itria International Music Festival), che si è tenuta a Locorotondo e dintorni dal 2 al 6 agosto, ci ha permesso di assistere a un piccolo-medio festival in felice equilibrio tra prima e seconda fase. Un festival a misura di persona in cui organizzatori e direzione artistica sembrano aver messo a fuoco non solo il loro pubblico ma anche tutte le variabili che fanno di una buona manifestazione un’occasione di divertimento e di relax da una parte, ma anche di diversità culturale e di ricerca dall’altra.

Anche la parità di genere nei cartelloni, un tasto dolente della maggior parte dei festival italiani, qui sembra essere stata affrontata finalmente come possibilità artistica più che come rompicapo da risolvere. La pianista e produttrice Maria Chiara Argirò, la frontwoman della band synth pop svedese Little Dragon, la producer canadese Jayda G, la sperimentatrice rnb Liv.e con la loro varietà di suoni e di esperienze, non sono certo quote rosa ma sono la spina dorsale del cartellone. Non siamo ancora al cinquanta e cinquanta di alcuni festival europei ma per l’Italia è già un notevole risultato.

La parità di genere nei festival, finalmente lo abbiamo capito tutte e tutti, non è solo una questione di vuota political correctness: ha un effetto benefico anche sul pubblico che sarà più variegato, più mescolato, più amichevole. Può sembrare strano, ma vedere in un festival italiano gruppi di ragazze sotto al palco che ballano in mezzo agli altri senza paura di essere infastidite o spintonate è ancora una cosa abbastanza nuova.