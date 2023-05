In Italia esistono più di diecimila “piccole scuole”, così chiamate perché ospitano un numero ridotto di alunni rispetto alle scuole tradizionali o anche solo perché si trovano in territori geograficamente isolati. Le studia e le supporta dal 2017 l’istituto di ricerca Indire (Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa), sostenuto dal ministero dell’istruzione, per promuovere buone pratiche di didattica e di inclusione per mantenere alta la qualità dell’offerta formativa ed evitare che le famiglie possano scegliere di trasferirsi nei centri urbani più grandi in grado di essere più competitivi sul piano della didattica.

Tra queste piccole scuole c’è anche l’istituto comprensivo Fontamara, che ha la sede principale a Pescina, un paese di quasi quattromila abitanti in provincia dell’Aquila nella Marsica, la zona centrale dell’Abruzzo. L’istituto – tra scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado – si sviluppa in modo diffuso sul territorio, in sei sedi diverse tra Aielli, Collarmele, Cerchio, San Benedetto dei Marsi e Pescina Valente. Ci sono più di 900 alunni in totale, ma il Fontamara è una “piccola scuola” perché corrisponde alla caratteristiche individuate da Indire per definire scuole di piccole dimensioni quelle che si trovano nei territori delle isole, delle montagne e delle aree interne, come la Marsica, o che comunque vivono situazioni di marginalità.

Pescina dista da Roma circa due ore e mezzo di pullman, con fermata ad Avezzano. Nella piazza principale a fine marzo c’è silenzio, come se il paese stesse trattenendo il respiro in attesa di una risposta. Pescina infatti aveva depositato la sua candidatura per diventare capitale italiana della cultura nel 2025. Alla fine è stata scelta Agrigento, ma la candidatura di Pescina dice moltissimo di questa terra e dei suoi cittadini. Nei siti di promozione turistica quest’area viene raccontata come “l’Abruzzo più vero”, a metà tra Roma e l’Adriatico. Forse l’aggettivo “vero” nasce dalla sua corrispondenza ai paesaggi descritti da Ignazio Silone, nato proprio a Pescina nel 1900 e che in queste zone ha ambientato il suo primo romanzo, Fontamara, che racconta la storia di un borgo di montagna del Fucino e dà il nome all’istituto comprensivo.

Come spiega Maria Gigli, la dirigente scolastica del Fontamara, e confermano i docenti incontrati nelle varie sedi della scuola, questa comunità crede moltissimo nel proprio territorio.

La Marsica è una zona dell’entroterra abruzzese che si sviluppa intorno alla piana del Fucino, dove un tempo c’era un lago – il terzo in Italia per estensione dopo il Garda e il Maggiore – fatto prosciugare definitivamente nel 1875 dal principe Alessandro Torlonia dopo vari tentativi risalenti già al settimo secolo ac. Per le sue caratteristiche, come il trovarsi a 700 metri sul livello del mare e avere un terreno molto fertile (un tempo era il fondo del lago), la piana del Fucino è ideale per alcune coltivazioni che sono diventate un’eccellenza della regione, come le patate e le carote, che dal 2007 hanno ricevuto il riconoscimento di prodotti a indicazione geografica protetta.

La richiesta di manodopera in quest’area è elevata, la percentuale di stranieri residenti è più alta della media nazionale (a San Benedetto dei Marsi oltre l’11 per cento e a Luco dei Marsi oltre il 16 per cento secondo l’Istat) e infatti le piccole scuole marsicane dell’istituto Fontamara hanno una presenza di alunni stranieri che arriva al 18 per cento, mentre il dato nazionale secondo il ministero dell’istruzione è in media del 10 per cento.

“In alcune sedi, come a San Benedetto dei Marsi, si arriva anche al 50 per cento all’interno delle classi”, conferma Gigli, che in questo momento condivide l’ufficio con il giudice di pace di Pescina, dopo vari spostamenti di sede dovuti all’accorpamento di plessi diversi e alla ristrutturazione degli edifici scolastici dopo il terremoto del 2016.