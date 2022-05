Vicofaro è un quartiere pistoiese ai bordi della città. Villette basse, dignitose, cintate da giardini, accanto a qualche palazzina più alta. Affacciata su uno slargo c’è la parrocchia di Santa Maria Maggiore. In realtà le chiese sono due, una più piccola, che sembra una pieve come tante se ne vedono appena fuori Pistoia, un’altra più grande, con cemento a vista, curvilinea. È da qui, dalle tensioni che agitano questa quieta periferia medio borghese – e non dalla piazza del Duomo con le sue architetture pregiate, la cattedrale di San Zeno, il Battistero, il palazzo del comune e quello dei Vescovi – che parte un viaggio nella Pistoia che il 12 giugno va al voto.

In gioco c’è la sorte dell’amministrazione di centrodestra guidata da Alessandro Tomasi, di Fratelli d’Italia, che nel 2017, senza tanti clamori a livello nazionale, ha sconfitto il sindaco Samuele Bertinelli del Partito democratico (Pd), platealmente sgradito alla componente renziana allora dominante nel partito, e da questa boicottato.

Pistoia è una città distante dai grandi flussi, ma questo non la mette al riparo dalle lacerazioni. Una lacerazione parte da qui, dallo slargo di Vicofaro. Il parroco don Massimo Biancalani, viso rotondo, capelli lunghi e fisico robusto, dal 2015 accoglie migranti, in prevalenza giovani, tutti africani e numerosi: dai cento ai centocinquanta per volta. Sono parte del popolo di migranti che prima di trovare dimora, “cammina su e giù per l’Europa”, spiega Biancalani. A Vicofaro dormono anche tra i banchi della chiesa. La parrocchia non rientra né nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), né in quello dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas). È un tetto sulla testa di persone che altrimenti vivrebbero in strada.

Biancalani è finito tante volte nel mirino del leader della Lega Matteo Salvini, fin da quando, nel 2017, comparve in una foto con un gruppo di migranti in piscina. La parrocchia è stata chiusa, poi riaperta. La sua pagina Facebook è bersagliata d’insulti. Le immagini dei migranti nella chiesa sono un cavallo di battaglia di certi talk show di Mediaset, che le accompagnano con colonne sonore di film horror. “La nostra è un’accoglienza di emergenza”, dice Biancalani, “arrivano ragazzi soli, abbandonati dalla rete delle cooperative, con disturbi depressivi o psichiatrici e che non trovano altra strada. È vero che gli spazi in cui sono alloggiati sono in condizioni drammatiche, ma il comune invece di mandarci le ispezioni perché non ci aiuta a renderli migliori?”.

Qualche settimana fa un ragazzo si è messo a saltare sui cofani di alcune macchine parcheggiate. In precedenza era stato arrestato, poi rilasciato. Era un tipo taciturno. Biancalani si è offerto di pagare i danni, ma non è bastato. La campagna elettorale bussa alle porte di Vicofaro e, sollecitato da un gruppo di residenti, il sindaco Tomasi ha scritto al prefetto, invocando “il ripristino della legalità”, denunciando “una condizione invivibile” che potrebbe portare “all’irreparabile”.