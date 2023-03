La parola periferia compare spesso durante le campagne elettorali e intorno ai suoi significati si addensano ambiguità, equivoci e spesso cattiva retorica. Ma prima di tutto, periferia al singolare o periferie al plurale? Il buon uso della parola dipende molto dalla scelta grammaticale perché da questa discendono i diversi atteggiamenti che, soprattutto la politica ma anche l’informazione o alcune discipline accademiche, assumono nei confronti di queste parti della città, tante volte evocate, ma non sempre in modo aderente.

Un termine condannato a interpretazioni arbitrarie o addirittura un attraente guscio vuoto di senso? L’etimologia risale alla lingua greca e sta per “portare intorno”, che possiamo anche intendere come “collocare lungo i bordi”. Uno dei più attenti studiosi della questione, Giovanni Laino, professore di urbanistica all’università di Napoli Federico II, sostiene però che la parola non è affatto antica, almeno nei vocabolari della lingua italiana, “dove compare alla fine degli anni venti del secolo scorso con un’accezione topografica”, che da allora si è consolidata se non fossilizzata. Per cui quando si parla di periferia, al singolare, si designano quartieri lontani dal centro. Che siano caratterizzati da situazioni di disagio e acute disuguaglianze o schiere di villette e palazzine borghesi, sembra secondario. E invece non lo è.

Il centro storico di Roma compreso entro le mura Aureliane e la città costruita fino alla metà del novecento (dunque quartieri come Prati, Trieste, Parioli, Pinciano, Eur) ospitano circa 350mila residenti. E ogni anno questa cifra si riduce. Poco più di un milione di romani risiede in quella che viene definita periferia storica (come Tuscolano, Prenestino, Tiburtino). E anche qui la popolazione cala. Un milione e duecentomila persone vivono invece intorno al grande raccordo anulare, appena dentro e soprattutto fuori dell’anello che avrebbe dovuto recintare la capitale. In quella che viene chiamata la “città anulare” la popolazione cresce a ritmi molto elevati (il 40 per cento in più nei primi vent’anni del duemila).

Topograficamente è tutta periferia, soprattutto quest’ultima porzione di città. Ma com’è composta? Ci sono i quartieri nati abusivamente e ora sanati grazie ai condoni, in cui ancora non sono giunti tanti servizi, dagli asili agli ambulatori, e rari sono marciapiedi e illuminazione, ma dove s’incontrano villette o perfino ville sfarzose. Poi esistono enormi complessi di edilizia residenziale pubblica (Tor Bella Monaca, per esempio), dove il reddito medio è di gran lunga inferiore alla media cittadina, la disoccupazione è alta come anche la dispersione scolastica, pochissimi sono i laureati ed è forte la criminalità organizzata, dedita soprattutto allo spaccio.

Ma è periferia anche l’insediamento di Bufalotta Porta di Roma, con appartamenti pretenziosi che fanno da corona a uno dei più grandi centri commerciali d’Europa, visitato, si stima, da 16 milioni di persone ogni anno. E sono periferia altri complessi di palazzine o di villette sparpagliati e abitati da giovani coppie che si spostano solo in auto e dove la scarsa densità favorisce uno spiccato individualismo. Dunque, meglio periferie al plurale che non al singolare.