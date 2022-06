Per gli appassionati di musica è un’ottima notizia, così come per i lavoratori del settore, uno dei più penalizzati dalla crisi innescata dal covid-19. Per gli organizzatori però l’estate nasconde anche delle insidie, perché l’offerta rischia di essere superiore alla domanda. Paradossalmente nei due anni precedenti era più facile fare il tutto esaurito: c’erano pochi eventi, quindi meno concorrenza. E non c’era il caro energia causato dalla guerra in Ucraina, che ha aggravato la crisi economica globale. Dal punto di vista degli spettatori, invece, il problema principale è l’aumento del prezzo dei biglietti. Qualche esempio? Nel 2017 un ingresso per il concerto di Bruce Springsteen e la E Street Band al Circo Massimo di Roma costava 85 euro. Quelli dello show previsto a maggio 2023 invece costano 115 euro, 30 euro in più. Nel 2019 un biglietto del Jova Beach Party di Jovanotti costava 59,80 euro, oggi costa 65 euro, 6 euro in più. Nel 2019 per andare a vedere i Metallica a Milano bisognava spendere 75 euro, oggi 80,50 euro.

“Dopo due anni in cui la musica è stata fortemente penalizzata, è bello festeggiare il ritorno dei concerti e il pubblico avrà sicuramente l’imbarazzo della scelta. Solo a Ferrara, per fare un esempio, tra giugno e settembre ci saranno 150 eventi culturali”, racconta Corrado Nuccini, musicista della band Giardini di Mirò e direttore artistico del festival Ferrara sotto le stelle, che dal 15 giugno al 15 luglio ospiterà artisti italiani come Venerus, Cosmo e La Rappresentante di Lista e nomi internazionali come Jesus & Mary Chain e The Smile, il nuovo progetto di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead. “Da amante della musica sono molto contento, però ci sono alcuni problemi che non possiamo ignorare. In questi due anni c’è stato un cortocircuito della filiera produttiva: questa estate i club che non erano riusciti a fare la stagione invernale organizzeranno dei festival, i festival che erano rimasti fermi faranno delle programmazioni più limitate imitando i club, mentre i grandi eventi si sovrapporrano sempre di più a quelli medi e piccoli. C’è un po’ di confusione e probabilmente ci vorranno un paio di stagioni per rimettere le cose in ordine, ma ho paura che alcuni non riusciranno a superare indenni questa stagione”.

Nuccini aggiunge: “Ci sono tour capillari, che si tengono in tante città l’una vicina all’altra con la pretesa di fare numeri alti che non è sempre possibile raggiungere. Le nostre prevendite, per esempio, al momento vanno un po’ a rilento, ma può anche darsi che tanti biglietti verranno venduti all’ultimo momento, perché a differenza del passato le persone non se la sentono più di programmare i loro impegni con largo anticipo”.

“Le nostre prevendite stanno andando bene, più o meno sui ritmi dell’ultimo festival, quindi non mi lamento. Ma il fatto che la gente sia rimasta per troppo tempo con un biglietto in mano senza poter vedere dei concerti avrà una ricaduta sul settore, è inevitabile. C’è una sensazione di precarietà diffusa”, commenta Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, il festival che ospita concerti, conferenze e mostre promosso da Puglia sounds, il programma della regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale. Il Medimex si terrà tra giugno e luglio a Taranto e a Bari, ospitando concerti di gruppi locali e di star internazionali come Nick Cave & The Bad Seeds (19 giugno sul lungomare di Taranto) e The Chemical Brothers (14 luglio a Bari). “Per noi è fondamentale il contributo della regione. Penso che il modello di Puglia sounds, in grado di far dialogare le realtà locali con quelle internazionali, andrebbe esportato nel resto d’Italia”, aggiunge Veronico.

Nell’estate del 2022 l’Ypsigrock, il festival siciliano di Castelbuono (Palermo) compirà venticinque anni. È un bel traguardo per una delle manifestazioni indipendenti più interessanti del panorama italiano, molto apprezzata anche all’estero. L’Ypsigrock, in programma dal 4 al 7 agosto, è quello che in gergo si definisce un “boutique festival”, un evento a misura d’uomo che si tiene in un borgo medievale a un’ora da Palermo, con il palco allestito in una piazza che ha una capienza di circa 2.200 persone.

Una delle prime cose che colpiscono del festival è la sua atmosfera rilassata, quasi fuori dal tempo: capita d’incontrare i musicisti mentre passeggiano per le strade del paese o di osservare stupiti la raccolta porta a porta della spazzatura, che qui si fa con l’aiuto degli asini. “Per noi i venticinque anni sono un punto d’arrivo importante: li festeggeremo insieme all’etichetta britannica Bella Union, che quest’anno celebra anche lei i suoi venticinque anni. Porteranno al festival alcuni loro artisti, a partire dai Flaming Lips. Ma il programma non finisce qui: sul palco saliranno anche 2manydjs, Diiv, Manuel Agnelli e altri”, spiega Gianfranco Raimondo, cofondatore e direttore artistico della manifestazione siciliana.

“Anche noi però stiamo avendo qualche difficoltà: c’è una moltiplicazione esagerata degli eventi, e il pubblico che frequenta i festival come il nostro è una nicchia formata da tre o quattromila persone, non di più. Per questo gli appassionati sono costretti a fare delle scelte: o noi, o gli altri. Mettere in piedi un evento inoltre costa sempre di più: sono aumentati i cachet degli artisti, in particolare quelli degli italiani, oltre alla benzina e ai biglietti aerei. Perfino gli alberghi hanno alzato i prezzi. Anche le nostre prevendite vanno a rilento, almeno per il momento. Non so se venderemo altri biglietti a ridosso dell’inizio, ma di solito il nostro pubblico viene per godersi tutto il festival, non per uno spettacolo specifico, quindi tendo a escluderlo. Inoltre solo il 40 per cento degli spettatori viene dalla Sicilia, mentre gli altri arrivano dal resto d’Italia e dall’estero, quindi devono organizzarsi per tempo. Quest’anno comunque gli stranieri, se si conferma la tendenza dei primi mesi di vendita, potrebbero essere addirittura più numerosi che nel 2019. È un bel segnale”.

Il problema dei cachet troppo alti viene sollevato anche da Corrado Nuccini di Ferrara sotto le stelle. “Spesso gli agenti degli artisti chiedono troppi soldi, ma sono anche i grandi promoter di concerti, forti anche dei contributi pubblici ricevuti attraverso il decreto ristori emesso dal governo durante il lockdown, ad aver alzato gli standard del mercato. Per carità, non fanno niente di illecito, ma i festival non possono tirarsi indietro rispetto a questa corsa al rialzo, altrimenti rischiano di non sopravvivere. Per questo noi siamo stati costretti ad aumentare i biglietti, seppure di poco”.