Quando Vinicio Capossela parla, è come se cancellasse e riscrivesse continuamente appunti su un quaderno. Si ferma spesso a cercare le parole giuste e torna più volte su concetti già espressi, come un meccanico che dopo aver aggiustato qualcosa decide di dare un’ultima stretta ai bulloni. Conversare con lui è affascinante perché non si limita a raccontare le sue canzoni, ma a partire da esse costruisce ogni volta nuove storie e riflessioni.

Ti cita i libri che l’hanno ispirato, gli incontri che ha fatto in questi anni, i posti che ha visitato. Non è solo un musicista, è un divulgatore atipico, un maestro del pensiero non lineare.

Prendete Il bene rifugio, il brano che apre il suo nuovo disco Tredici canzoni urgenti, in uscita il 21 aprile. È una canzone d’amore che ha sullo sfondo la crisi internazionale innescata dalla guerra in Ucraina e si apre con il verso: “Il mondo cade a pezzi, il gas sale alle stelle”. Quando la analizza, Capossela parte da un dettaglio che all’inizio mi era sfuggito: “Il mio verso preferito di quel pezzo è ‘In una tenda di Achille deponiamo le armi’. “Quell’immagine l’ho presa dall’Iliade, è venuta fuori durante una conversazione con un’amica. Mentre a Troia infuria la guerra, la tenda di Achille diventa il luogo dell’intimità, un territorio neutro dove il conflitto non può entrare. Il bene rifugio è un pezzo sull’amore come forza rivoluzionaria”, aggiunge Capossela, che è in collegamento su Zoom da Scandiano, il suo paese d’origine vicino a Reggio Emilia. “Sono nella terra dell’Ariosto e del Boiardo”, dice sorridendo, in camicia bianca, gilet e cravatta scura, con l’immancabile cappello in testa e la barba folta.

Tredici canzoni urgenti, fin dal titolo, è un disco che si rivolge molto al presente, come ammette lo stesso cantautore nato ad Hannover. Ci sono riferimenti indiretti alla guerra in Ucraina (in La crociata dei bambini, che mette in musica un poema di Bertolt Brecht); riflessioni sulla mascolinità tossica e il femminicidio (in La cattiva educazione, cantata da Margherita Vicario e arrangiata da Enrico Gabrielli dei Calibro 35, presente anche in altri brani); c’è una rinnovata critica agli eccessi del consumismo (in All you can eat, un pezzo funkeggiante che ricorda lo stile del primo album All’una e trentacinque circa) e riflessioni sull’egemonia politica e culturale della destra in Italia (La parte del torto).

È il suo disco più politico? “Più che politico, direi civile. Non l’ho fatto apposta, è venuto spontaneo. Negli ultimi anni l’attualità si è fatta ineludibile, a partire dall’osceno applauso del senato italiano dopo la bocciatura del disegno di legge Zan nell’ottobre 2021 e dall’invasione russa dell’Ucraina”, spiega Capossela, “Ho pensato che dovevo attraversare questo dolore collettivo. Da quando è scoppiata la pandemia stiamo sperimentando un senso di pericolo, una riformulazione della libertà e del rapporto con l’ambiente sociale e naturale. In realtà ci sono anche motivi personalissimi alla base di questi brani, ma i motivi non importano, importano le canzoni, che sono qui, si sono imposte”.