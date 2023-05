Anche quando ci divertiamo, siamo sempre iperconnessi, facciamo fatica a isolarci, a concederci del tempo per il divertimento puro. Fisher partiva da un esempio illuminante nella sua semplicità: Telephone di Lady Gaga, un brano nella quale la cantante chiede al suo fidanzato di smettere di chiamarla e di mandarle messaggi mentre è in discoteca, perché vorrebbe semplicemente godersi la serata. E in un certo senso è la stessa che sta facendo Cosmo durante il suo concerto del 5 maggio al Largo Venue di Roma. Verso la fine dell’esibizione, poco prima delle 23, mentre canta L’ultima festa, improvvisamente l’artista di Ivrea chiede al pubblico di abbassare tutti i telefoni. “I cellulari stanno succhiando energia ai corpi”, dice. E le persone, a sorpresa, lo ascoltano. Li mettono giù e fanno una cosa sola ed essenziale: ballano. Senza interferenze esterne.

Del resto sono anni che Cosmo si batte per liberare il ballo dalla catene delle istituzioni e della tecnologia. Lo fa da antagonista, ma senza disdegnare il mondo del pop, anzi. Lui lo considera quasi un atto politico, una forma di protesta. Il cantante di Ivrea l’ha ribadito in tutto i modi possibili: nelle sue canzoni, anzitutto, in particolare a partire dal secondo album L’ultima festa, ma ne ha fatto addirittura un manifesto ideologico nel suo lavoro più recente, La terza estate dell’amore, uscito nel maggio 2021, quando ancora non ci eravamo scrollati di dosso gli strascichi del lockdown. E non si è fermato lì: nel novembre 2021, approfittando delle prime riaperture, ha lanciato un tour chiamato Blitz, inizialmente pensato per sei o sette date in tutta Italia. È riuscito a farne solo una, all’Alcatraz di Milano, prima che un nuovo picco dei contagi spingesse il governo a vietare di nuovo i concerti nel paese.

A più di tre anni di distanza dall’inizio della pandemia, il Blitz di Cosmo è ripartito. E lui ha deciso di portarlo nei posti piccoli, nei club, proprio i luoghi più penalizzati a partire dalla pandemia, che hanno fatto più fatica degli altri a ripartire, soprattutto in provincia. Forse anche per questo Cosmo ha deciso di non limitarsi a Roma, Bologna e Milano, ma ha toccato e toccherà posti come Catania, Perugia e Molfetta, in provincia di Bari (le date sono in programma fino a fine maggio). “Abbiamo scelto locali piccoli perché avevamo voglia di cambiare un po’. E mi sta piacendo un casino, volevo il contatto diretto con il pubblico”, ha raccontato Cosmo nel giardino del Largo poche ore prima del concerto. E ha aggiunto: “Mi piacciono di più gli spettacoli al chiuso: il suono non si disperde, è quasi asfissiante, le luci sono completamente sotto il nostro controllo, il fumo non se ne va via con il primo alito vento. Diventa tutto più surreale, più intenso. Il nostro spettacolo dentro i club è sicuramente più potente”.

Il nuovo Blitz di Cosmo è costruito su una scaletta un po’ diversa da quelle della date estive. Non mancano classici del suo repertorio come Le voci, Quando ho incontrato te e Sei la mia città, ma ci sono anche pezzi degli esordi come Le cose più rare, scelto come apertura, e brani che non suonava dal vivo da tanto tempo come L’altro mondo. Alcuni sono presentati con arrangiamenti inediti. Tutto è inserito all’interno di un flusso sonoro unico, come succedeva già nei mesi scorsi, che ricorda certe atmosfere del movimento post rave di fine anni novanta. Una delle cose più sorprendenti è l’orario d’inizio, le 21.05, una puntualità alla quale il pubblico romano è poco abituato. E infatti una bella fetta di pubblico si perde l’inizio.

Il concerto è energico, anche grazie alle incursioni di Pan Dan, altra artista che ruota attorno al collettivo Ivreatronic. Lei si occupa delle seconde voci e fa da guastatrice, come quando nella spassosa Tristan Zarra (un brano dedicato “alla pizza e alla polizia”, come lo introduce Cosmo) si veste da poliziotta e lancia cartoni di pizza al pubblico. A un certo punto entrambi si tolgono la maglietta: Cosmo mostra un fisico da atleta e lei copre i capezzoli con due stelline, prendendosi la scena quando canta Kamasutra, un brano di Paola e Chiara che Cosmo ha riarrangiato per il nuovo disco delle sorelle Iezzi in uscita il 12 maggio.

Ma la sessualizzazione della musica che Cosmo e Pan Dan mettono in scena non è una facile trovata per fare scalpore. È, come fa capire anche l’esecuzione di Animale, anch’essa un atto politico, una gioiosa sfida allo stato delle cose. Lo capisci anche parlando con lui, perché la politica ritorna sempre. “Le cose non vanno bene in Italia. Chi vive il divertimento al di fuori dei circuiti commerciali è penalizzato. Era già successo durante la pandemia, ma il decreto contro i rave del governo Meloni ha dato a questa parte della società civile un’altra fucilata. In realtà quella legge è stata così feroce che in un certo senso ha fatto del bene, dando il via alla nascita di un movimento come Smash repression, che organizza feste libere per i centri delle città in segno di protesta. Spero solo che questo movimento antagonista riesca a uscire dal suo circuito elitario, e arrivare a un pubblico ancora più ampio, a contaminare altre realtà. È quello che provo a fare io, rompere gli argentina”, ha spiegato Cosmo sistemandosi la frangetta corta e i capelli leggermente più lunghi dietro, accesi da meches bionde.