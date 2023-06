Jalitah somiglia a un’immersione nelle profondità del Mediterraneo: gli stili di Incani e Paolo Angeli si mescolano e si contagiano per costruire un viaggio in un mare sonoro con risultati sorprendenti. Le parti strumentali come Zeidae e Banco delle sentinelle, dove i campionamenti, la chitarra elettrica e le tastiere di Iosonouncane dialogano con la chitarra preparata di Angeli, sono quelle più interessanti. Ma anche i brani già editi, come Summer on a spiaggia affollata e Andira, in questo contesto brillano di una luce diversa e toccano vette di poesia assoluta. Jalitah è degli album migliori usciti in Italia dall’inizio del 2023.

Ma perché il disco è uscito solo oggi, cinque anni dopo quei concerti? “In realtà non c’è un motivo preciso. Al tempo io stavo lavorando al mio album Ira, Paolo stava lavorando al suo, Jar’a, quindi sul momento non siamo riusciti a incastrare gli impegni”, racconta Iosonouncane in collegamento su Zoom dal suo studio di Bologna. Porta cappellino verde e occhiali da vista tondi, con la barba lunga. “La prima volta che siamo riusciti a vederci, mesi dopo, abbiamo fatto una cernita dei brani e una prima scaletta del disco, ma non ci convinceva. Poi c’è stato il covid e tutto si è fermato.

Il tempo che è passato, in realtà, ha giovato alla genesi di Jalitah. Ci ha fatto cambiare punto di osservazione. Così abbiamo scelto di non restituire un’immagine fedele di quei concerti, ma di prenderne il meglio, scartando diversi pezzi, per dare vita a un’opera compiuta, breve, che può stare su un solo vinile. Jalitah è una fotografia del nostro incontro fino a quel momento. Infatti non lo porteremo di nuovo in tour, anche perché adesso siamo tutti e due impegnati su altri progetti. Io, per esempio, sto facendo molte colonne sonore. Se dovessimo collaborare ancora in futuro, e probabilmente lo faremo, andremo oltre”.

Paolo Angeli, che è collegato dalla sua casa di Valencia, in Spagna, si presenta con una maglietta a righe orizzontali bianche e blu, gli occhiali da vista rossi e i capelli brizzolati. Mentre parla, sorride spesso e trasmette l’entusiasmo di un ragazzino, anche se ha alle spalle una carriera piuttosto lunga, che da anni lo porta a suonare in giro per il mondo. Angeli aggiunge un tassello al ragionamento di Incani: “Per me questo è già un disco vintage, che ci ricorda com’eravamo. Io in quel periodo non cantavo quasi mai sul palco, mentre ora lo faccio spesso, e Jacopo cantava in modo diverso rispetto a ora. È servito tanto lavoro, anche nella post-produzione insieme alla nostra fonica, Azzurra Fragale. Ma il nostro è stato un incontro speciale, ci ha portato all’abbandono dell’ego per arrivare a un processo collettivo. Io per natura sono un improvvisatore, mentre Jacopo è un arrangiatore sistematico. Quando ci siamo incrociati, questa distinzione è saltata un po’ per aria ed entrambi ne abbiamo beneficiato. Aver fatto della musica così sperimentale di fronte a mille o millecinquecento persone ogni volta è stata una sfida splendida, una cosa molto anni settanta. Del resto, come dice il jazzista Antonello Salis: ‘Più la provi, più la musica esce peggio’”.