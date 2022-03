Tornata in quel borgo sperduto e arretrato della Sicilia, decise di rompere l’isolamento intellettuale chiamando a raccolta altre donne lontane da lei ma che come lei, dopo aver studiato all’estero e aver fatto ritorno nella provincia dove si trovava la casa del padre o del marito, volevano sottrarsi al destino che le voleva unicamente dedite alla famiglia, ai figli e alla casa. L’arrivo mensile di Lucciola divenne per tutte loro, come scrisse Lina Caico, “un vero raggio di sole”.

Lina aveva trascorso la giovinezza tra Bordighera, Nizza, Montedoro e Londra. Aveva studiato in un college inglese, conosceva il francese, aveva tradotto l’opera del poeta indiano Rabindranath Tagore, premio Nobel per la letteratura nel 1913, e aveva una nutrita corrispondenza con molti intellettuali di inizio secolo, tra cui Ezra Pound.

C’è una foto, dei primi del novecento, in cui si vede la fondatrice di Lucciola: Lina Caico. Una giovane donna è seduta accanto a un muro imbiancato di calce. Ha scarpe grosse e polverose, capelli raccolti in una crocchia e un abito semplice protetto da un grembiule, quasi a ricordare che nessuna, nemmeno la padrona o la figlia del padrone, poteva sottrarsi ai propri femminili doveri. È il 1908 e sulle ginocchia tiene un calamaio e una risma di fogli, il primo numero di Lucciola.

La sua richiesta ricevette un numero di adesioni ben superiore alle attese: furono ventiquattro, ma in breve tempo raggiunsero la quarantina, numero che venne poi giudicato efficace per il buon funzionamento della rivista.

Ispirandosi alle riviste femminili come Mouche volante, Parva favilla e Firefly, che in quello stesso periodo circolavano nei collegi femminili di Francia, Germania e Inghilterra, Lina Caico decise di proporre un progetto simile. Lo fece dalle pagine della Rivista per signorine fissando tutti i criteri della futura rivista: doveva essere, innanzitutto, manoscritta.

In ciascun luogo, il quaderno poteva sostare al massimo due giorni, pena la multa o l’espulsione della redattrice. In questo primo viaggio, veniva composta la prima parte del manoscritto: i testi, conclusi o a puntate, potevano essere racconti, poesie, pagine di diario, descrizioni o reportage quasi giornalistici su avvenimenti importanti e vissuti in prima persona, come il crollo della diga del Gleno del 1923, in val di Scalve, o la costruzione del ponte ferroviario sul Po tra il 1907 e il 1911.

La volontà fu, da subito, quella di garantire una diffusa e variegata provenienza delle opinioni e delle esperienze, ma anche quella di coinvolgere le donne che vivevano nei luoghi più sperduti e arretrati. In alcuni particolari momenti ci furono corrispondenti da Tripoli o dalla Svizzera, alcune lucciole scrivevano dalle città, ma tantissime altre dai paesi di tutta la penisola, da Montedoro alla Val di Scalve, in provincia di Bergamo.

Ciascun manoscritto, composto in media da trecento pagine numerate dalla direttrice dell’annata, che provvedeva alla rilegatura e alla composizione degli indici, veniva via via impreziosito anche da un ricco corredo iconografico: piccoli dipinti eseguiti con varie tecniche, schizzi, disegni, ricami, lavori all’uncinetto, stampe, fotografie, cartoline che accompagnavano gli articoli di attualità.

Al progetto di Lucciola parteciparono anche alcuni uomini. Appartenevano alla cerchia familiare delle redattrici, erano fratelli o cugini, e furono una quindicina in tutta la storia della rivista: “Ma questo non scalfì mai il segno di genere del progetto”, spiega Daniela Brunelli, presidente della Società letteraria di Verona e custode della rivista.

Ma per le lucciole che scelsero pseudonimi in forma di motto c’era anche il desiderio di farsi riconoscere, di alludere alla propria indole più profonda e segreta: Gina Frigerio, l’ultima direttrice di Lucciola, si firmava ad esempio con v.f.s., acronimo di Veritate, Fortiter, Suaviter (“per la verità, con più forza e più dolcezza” in latino).

All’editoriale spesso seguivano un resoconto amministrativo (ciascuna redattrice contribuiva alla spese di gestione della rivista), una tabella con la data e l’ora del ricevimento e della spedizione del fascicolo, e quella dei voti in cui ogni lucciola doveva giudicare il contributo letterario o artistico che aveva trovato più interessante.

Come nelle riviste a stampa, c’erano concorsi letterari e artistici (il premio consisteva in un libro), c’erano rubriche ricorrenti come quella del referendum (nel primo, per esempio, si chiedeva: “Quale virtù stimate più in un uomo e quale in una donna, e perché?”) e c’era la sezione dei libri consigliati dove, accanto ai titoli e all’elenco degli autori e delle autrici, venivano spesso riportate citazioni di testi in lingua originale, a testimonianza dell’alto livello culturale condiviso da questa comunità.

Il meccanismo con cui Lucciola prendeva corpo era lentissimo e, mentre un manoscritto viaggiava, quello successivo era già partito: un fascicolo impiegava mesi per fare un giro e ne impiegava altrettanti per farne un secondo e permettere così, a ciascuna redattrice, di leggere il contributo di tutte e di annotare, sui fogli bianchi della seconda parte della rivista, commenti, domande e critiche che sempre, come scrisse una delle lucciole, dovevano essere guidate da schiettezza, spontaneità e franchezza.

In questa seconda sezione, quella delle cosiddette Osservazioni, attorno a un commento centrale e più esteso, le annotazioni si rincorrevano fitte tutt’intorno, trasformando le pagine finali della rivista nell’immagine grafica e concreta del dialogo a distanza tra donne.