Fino a pochi anni fa sapevamo molto poco delle tendenze di lungo periodo della disuguaglianza economica. In particolare per quanto riguarda l’età preindustriale, il tema era oggetto di speculazione più che di ricerca vera e propria. Ora la situazione è cambiata e su alcune parti d’Europa, tra cui l’Italia, abbiamo stime della disuguaglianza che coprono molti secoli. Queste stime sono state elaborate in larga parte dal progetto Economic inequality across Italy and Europe , 1300-1800 (Einite) finanziato dall’European research council.

Le ricerche di Einite hanno prodotto risultati inaspettati che hanno cambiato radicalmente il modo di pensare alle dinamiche della disuguaglianza, comprese quelle più recenti. Una prima e fondamentale conclusione è che nel corso della storia la disuguaglianza economica ha teso ad aumentare. Le fasi di contrazione delle differenze di reddito e ricchezza costituiscono rare eccezioni.

Se ci concentriamo sulla ricchezza, più facile da osservare durante il medioevo e l’età moderna grazie alla disponibilità di fonti fiscali come gli estimi (gli antenati del catasto moderno), negli ultimi sette secoli riscontriamo solo due fasi di significativa e duratura contrazione della disuguaglianza, entrambe innescate da terribili calamità: la peste nera del trecento e le due guerre mondiali del novecento.

La pandemia di peste che flagellò l’Europa tra il 1347 e il 1352, causando la morte di circa la metà della popolazione, ebbe un impatto molto forte sulla distribuzione della ricchezza. Come si vede nel grafico, se alla vigilia della pandemia il 10 per cento più ricco della popolazione deteneva il 65 per cento circa della ricchezza complessiva, già negli anni immediatamente successivi la percentuale si era ridotta considerevolmente. La tendenza alla riduzione delle disuguaglianze proseguì per qualche decennio, e verso la metà del quattrocento il 10 per cento più ricco deteneva poco meno della metà della ricchezza complessiva. Un minimo storico, mai più riscontrato in Europa.

La riduzione della disuguaglianza dopo la peste nera ha avuto due cause principali. In primo luogo il tracollo demografico consentì ai lavoratori di negoziare salari migliori e di accedere, spesso per la prima volta, alla proprietà. In secondo luogo, in presenza di sistemi ereditari sostanzialmente egalitari (l’eredità era trasmessa in proporzioni uguali ai figli maschi, mentre le femmine ricevevano una quota non troppo dissimile sotto forma di dote), i grandi patrimoni si frammentarono.